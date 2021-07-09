中國人行為何全面降準？分析師：可能說明經濟下行壓力大

中國央行周五 (9 日) 宣布下調金融機構存款準備金率，與之前普遍猜測的定向相較，這次是全面下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點，放鬆程度超乎預期。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為 8.9%。

根據中國人行說法，此次降準的目的是優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更好支持實體經濟。

人行指出，今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困難，中國堅持貨幣政策的穩定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精準發力，加大對小微企業的支持力度。

為何是全面降準？

人行強調，本次降準，是在保持流動性合理充裕的同時，增強金融機構資金配置能力，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。同時，是要調整中央銀行的融資結構，有效增加金融機構支持實體經濟的長期穩定資金來源，引導金融機構積極運用降準資金加大對小微企業的支持力度。

人行表示，此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利 (MLF)。

長期擔任經濟智囊的中國國際經濟交流中心副理事長、央行貨幣政策委員會委員王一鳴認為，此次全面降準而非定向降準，可能說明經濟下行壓力較大。

他還指出，全面降準說明對經濟下行的擔憂已經很嚴重。由於上半年對經濟太樂觀，資金收得過緊，下半年適度放鬆貨幣、放鬆信用是必要的。

如是金融研究院院長、首席經濟學家管清友今日發微博表示，這是全面降準，比預期快，力度大，說明對經濟下行高度重視。

中小企業較多的財新服務業 PMI 急降 (圖表取自 Zero Hedge)

嘉盛集團全球研究主管 Matt Weller 認為，中國央行祭出降準這種高調的工具的確令人意外，但其邏輯並不難理解，即用寬鬆政策而非收緊的政策，來遏製商品價格上漲，否則原材料價格上漲，可能會愈發衝擊那些受到上游成本壓力影響的中小企業。

對市場可能影響？

中國央行選擇股匯市收盤後發布此消息，暫未影響中國國內市場，富時中國 A50 指數期貨受惠流動性上升，漲 1.1%。離岸人民幣略微下跌，但跌幅不大。

浦銀安盛基金分析，本次降準整體上對流動性有所呵護，保持流動性合理充裕，邊際偏松。因此，對 A 股的影響主要體現為流動性和風險偏好上，利好成長板塊。後市以新能源車、太陽能、醫藥等為代表的高景氣成長賽道或仍是主要佈局方向。

若參考過去歷史，2015 年以來至本次降準，人行共進行了 8 次全面降準，降準後首個交易日，上證指數有 5 次上漲，上漲概率超過六成，包括最近 3 次均上漲。

興業研究稱，降準無法主導市場利率的走勢，但是會加速行情的演化，全面降準後利率下行空間更大，而定向降準影響有限。

興業研究認為，降準屬於量上的調整，而降息屬於價上的調整，降準並不直接影響利率的走勢，但是可以影響利率波動的空間。