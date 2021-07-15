電動車趨勢熱 寧德時代市值衝破2000億美元大關

近年來減碳趨勢在全球掀起一波電動車熱潮，上游供應商也因此受惠。中國車用電池大廠寧德時代 (300750-CH) 年初迄今股價已漲逾 4 成，帶動市值突破 2000 億美元，並躍升為中國第三大上市公司。

寧德時代今年的優異表現，不僅勝過競爭對手 Panasonic(6752-JP)、LG Chem(051910-KR) ，也超越特斯拉 (TSLA-US)、蔚來 (NIO-US) 和小鵬 (XPEV-US) 等電動車大廠。

寧德時代今年迄今漲幅近 41% (圖：Google)

股價表現強勁之下，寧德時代估值也隨之攀高。FactSet 數據顯示，目前寧德時代本益比約為未來 12 個月預期收益的 103 倍，LG Chem 和 Panasonic 分別為 19.3 倍和 13.2 倍。該公司今年 Q1 淨利為人民幣 19.5 億元 (約 3.01 億美元)，較去年同期增長 2 倍多。

大和資本市場 (Daiwa Capital Markets) 分析師 Kelvin Lau 表示，近期與特斯拉 (TSLA-US)、Mercedes-Benz 等客戶簽訂的電池供應協議，加上蔚來 (NIO-US)、小鵬 (XPEV-US) 及理想汽車 (LI-US) 等中國主要電動車商的銷售強勁，種種利多消息有助於提振股價。

Sanford C 能源分析師 Neil Beveridge 認為，隨著各國政府逐步推進淘汰汽柴油車的計畫，全球電動車佔乘用車銷量比重將在 2030 年達到 25%-30%，遠高於去年的 4%，因此，2020 年代將會成為電動車電池產業的黃金時代。

Beveridge 續指，寧德時代擁有全球三成的電動車電池市場，其中一半以上在中國，相較於其他競爭對手，該公司具有顯著的成本優勢。

然而，Beveridge 認為，美中政治緊張局勢恐使該公司的海外發展歷程面臨更多挑戰，產業供過於求也可能限縮獲利空間。諮詢機構 Bernstein 預計，目前約有 180 家超級工廠或大型電池廠正在全球規劃建設，當中有 140 家位在中國。