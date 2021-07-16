人行重啟降準 投信點名這些產業可望受惠

中國人行重啟降準，而回顧歷史經驗，人行降準後對於電子、食品、汽車、銀行等產業表現相對有利，但國防、鋼鐵與建築則相對較落後。

保德信投信指出，統計歷年中國降準之後，平均表現最佳的產業集中在食品飲料、電子、家電、銀行、汽車、建材、通信等；相較之下，國防軍工、煤炭、貿易零售、建築、鋼鐵等類股表現則較為落後。

保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，中國從 2015 年以來中國共經歷過 4 次降準，其中食品飲料大漲逾 11% 最佳，電子漲幅 7.8%，另外家電、銀行也在降準期間繳出漲逾 6% 的好表現。

張玉佩分析，主要是降準能降低金融機構資金成本，對於實體企業來說可以獲得更多融資支持，利於企業盈利提升，而低利環境下對於成長型類股更具表現空間。

張玉佩指出，除了資金寬鬆加持，目前正值中國財報公布期，中報業績更成為市場關注焦點，而歷年 7 月、8 月中報業績公布成長速度優於預期的個股，未來股價出現超額收益機率高，反映出由業績主導個股超額報酬的狀況。

目前已有 670 家企業完成中報業績預告，整體業績狀況佳，中報數據增長的企業占比高達 70%，遠高於 2019 年及 2020 年 51%、31% 的數字，其中，化工、機械、食品、電子、電器設備等產業表現較佳，整體 A 股業績延續上行趨勢鮮明。

張玉佩指出，中國是最早擺脫疫情的主要經濟體，帶動 2020 年經濟表現亮眼，但也因基期較高的緣故，今年中國經濟增速略有放緩。

考量中國部分地區疫情升溫，為緩解經濟放緩及不確定性的影響，人行藉由全面降準，增加流動性來緩解企業的經營壓力，加強對下半年實體經濟的支撐。

張玉佩補充，今年以來部分大宗商品價格持續上漲，部分小微企業面臨成本上升等經營困難，因此透過降準來降低銀行貸款成本，可以有效增加金融機構放貸的規模，進而加強對中小企業資金流動性的支撐，緩解漲價對中小企業成本的負擔。



