〈陸港盤後〉金融、鋼鐵強攻 上證衝高1%

周四 (15 日)A 股三大指數開低，隨著 GDP 等重要經濟數據公布，並未對 A 股帶來提振，指數仍向下探底，深證、創業板指一度下挫逾 1%，物流、汽車、網科等類股早盤表現相對低迷。

不過在午盤休市前金融類股走揚，鋼鐵、非鐵金屬跟進大漲，拉抬 A 股三大指數止跌反彈，全數翻紅，終場收在今日最高點。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.17 兆元，雖然較前一個交易日減少約人民幣 400 億元，但仍保持在相對高檔，已連續 11 個交易日成交金額破兆。

港股方面，美股、亞股漲跌互見，港股在開平高後保持震盪，不過在 A 股上漲的拉抬下，中資金融類股帶頭走揚，推升恒指漲幅擴大，一度突破 28000 點的壓力。

不過 28000 點賣壓沈重，加上科技類股表現平平，導致恒指在 28000 點附近陷入盤整，終場仍失守 28000 大關。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 1.02%，報 3564.59 點；科創 50 指數小漲 0.26%，報 1560.7 點；深證成指上揚 0.75%，報 15169.33 點；創業板指收紅 1.4%，報 3537.39 點。

恒生指數上漲 0.75%，報 27996.27 點、恒生科技指數小跌 0.1%，報 7661.25 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 123.99 億元，創三周新高，其中滬股通買超人民幣 86.01 股通買超人民幣 37.98 億元。

法人觀點

天鼎證券表示，從目前來看，上證指數基本以順周期、消費類股為主，創業板則以鋰電池和半導體為主。雖然目前主要熱點依舊集中在創業板和科創板上，不過隨著上證指數轉強，金流也可能出現新的變化。

東方證券分析，滬深兩市成交金額持續在兆元以上，各題材也是層出不窮，整體市場風險偏好保持高檔，短線資金將依舊會選擇那些業績預期佳、業績具想像空間、市場關注度高的族群做主攻，價值型類股在此階段不易出現大行情。

