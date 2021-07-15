〈東元改選前哨戰〉保險局將訂「東元之爭條款」 要求壽險進行投後管理

菱光科技董座黃育仁與父親黃茂雄的東元經營權之戰延燒，有傳媒今 (15) 日報導，金管會逼 6 大壽險祭出 12 道金牌阻止達勝伍投資菱光，背後有「新潮流」的政治勢力，對此，保險局長施瓊華親上火線澄清無政治力介入，且會盡快修法，明確要求壽險投資時需做「投後管理」，確保資金不介入經營權。

施瓊華表示，此案絕對沒有任何政治力介入，7 月 1 日之所以會主動召開記者會說明，是因鏡周刊先詢問，鈺睿公開收購菱光的背後資金沒說清楚，加上金管會也看到公開說明書，才會對外說明金管會整個的監理立場，對壽險業資金的投資屬性做了澄清解釋，也提到壽險的「投後管理」應該要進行。

施瓊華進一步指出，保險局是在 7 月 5 日收到菱光檢舉函，並在隔天轉給各壽險公司做處理，「除此檢舉函外，沒有任何其他電話或來文」，她說，背後沒有政治力、也沒有所謂保險局配合演出。

金管會也研擬對此做通案性處理，避免壽險資金透過創投介入經營權之爭，施瓊華表示，之前保險業資金的投資管理，是由壽險公會制定自律規範，但壽險業投資面向相當多，自律規範訂得沒那麼細，這次保險法就要檢討，將對《保險業專案運用與公共投資相關投資辦法》納入修法，更明確要求壽險業資金投資後的管理，不能介入經營權，且納入內控開罰，一旦違反內控規定可罰 60 萬~ 1200 萬元。

至於壽險業未來投資創投公司後，此創投是否就不能進行併購？施瓊華表示，壽險資金投資創投事業，創投事業再去投資是可以的，但主管機關在意的是「合意或非合意」併購，因為壽險資金具有公共性，不應該介入經營權之爭，也就是說，如果創投的併購是合意併購，就沒有經營權之爭，壽險資金投資就沒問題。