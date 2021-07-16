鮑爾聽證第二日：Fed焦慮高通膨 處於未知領域

週四 (15 日) 聯準會主席鮑爾出席參議院銀行委員會作證，他坦承對近期的通膨高於 Fed 預期而感到焦慮，但仍預期大部分的通膨壓力將會緩解。

鮑爾週四在參議院銀行委員會報告時提到，近期經濟重啟的系統衝擊，將通膨推高至 2% 以上，Fed 對此感到焦慮。

然而，他重申，商品和服務價格飆漲是因為供應鏈瓶頸和壓抑的消費者需求所推動，因此從某種程度上說，這是暫時性通膨，對它做出反應是不合適的，隨著時間越來越長，Fed 將不得不重新評估風險。

鮑爾稱，Fed 正處於一個未知的領域，Fed 沒有大量財政和貨幣支持下重啟 20 兆美元經濟的先例，官員們正致力於瞭解基本情況和風險。如同昨日聽證會一樣，鮑爾再次承諾 Fed 將大力支持助力美國從疫情中完成經濟復甦。

在貨幣政策方面，鮑爾稱，他不急於縮減購債規模，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 (7 月 27 日至 28 日的) 利率會議上討論美債和房貸抵押證券 (MBS) 的購買事宜，但不代表 Fed 將做出任何最終決定。相比減碼 QE，聯準會在升息問題上所面臨的考驗更大。

針對數位貨幣議題，鮑爾尚未對央行數位貨幣 (CBDC) 利弊給予看法，但希望聯準會建立央行數位貨幣 (CBDC) 前，國會能給予授權。

氣候變遷方面，鮑爾稱，Fed 正在研究利用氣候壓力情景來提高銀行對日益頻繁的惡劣天氣事件的意識和適應力，雖然 Fed 還沒有決定這麼做，但可能朝這個方向發展。