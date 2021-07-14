〈東元改選前哨戰〉達勝伍出售持股予關係人 黃育仁提告背信罪

東元 (1504-TW) 經營權之爭衍生菱光併購案，集團會長黃茂雄長子、菱光董事長黃育仁今 (14) 日表示，達勝伍董事長郭冠群在出售鈺叡股權前，不與菱光商議，私下轉給關係人，此舉損害公司權益，因此向台北地檢署告發郭冠群等 5 人背信罪。

黃茂雄擬攜手鈺叡，收購兒子黃育仁旗下菱光逾半股權，不過鈺叡大股東達勝伍為平息紛擾、資金來源疑慮，撤出鈺叡所有股權。

黃育仁今日則表示，菱光日前發函給達勝伍，擬以優於市場價格，買下達勝伍出脫鈺叡所有股權，不過達勝伍董事長郭冠群、董事林秀玲、鄭慧明、鐘依華、監察人陳協等人，在出售鈺叡股權前，不與菱光商議股權事宜，而是出售給郭冠群夫妻、光元實業、東安投資、趙元旗、高順發等人。

黃育仁認為，郭冠群等人在接獲菱光函文後，應與菱光討論股權相關細節，才能讓達勝伍股東，包括宏泰、遠雄、國泰、台灣、全球與中國等 6 家壽險公司取得最大利益。

黃育仁指出，郭冠群等人私下進行股權交易，不與菱光洽談買鈺叡股權事宜，藉此獲取私利，不只損害達勝伍公司及 6 家壽險公司權益，更涉嫌背信罪。

達勝伍董事長郭冠群回應，根據規定，轉讓持股應遵循鈺叡股東合資協議書，才能維護達勝伍創投股東權益，如未經鈺叡其他股東同意，達勝伍創投無法轉讓持股，而鈺叡其他股東均表明不同意達勝伍創投轉讓予菱光、東友，因此達勝伍創投不會轉讓股權給菱光，否則就可能違法違約。

郭冠群表示，達勝伍創投與其他股東合資設立鈺叡，對菱光進行公開收購，希望能促成菱光的轉型與升級，立意良善，如鈺叡對菱光進行公開收購同時，菱光受讓鈺叡持股，會使菱光持有自己公司的股份，恐有違法之疑慮。

達勝伍強調，黃育仁要求由菱光來買受達勝伍創投之持股，實有違約違法之疑慮，絕不可行。