碳中和新里程 中國碳權交易所開市

周五 (16 日) 中國碳排放權交易於上海環境能源交易所開市。中國為實現碳達峰、碳中和目標再邁出的實質一步。這次選擇電力產業作為中國碳市場第一個納入交易產業，後續石化、化工、建材、鋼鐵、非鐵金屬、造紙、航空等高碳排放產業也將陸續納入交易。

碳交易所主要有兩個交易類別：一是中國政府分配的碳排放權，二是中國核證資源減排量 (CCER)。碳交易所的目標是透過市場化的碳價去影響企業的成本，碳價越高碳排放量就會越少。

簡單來說，當碳價提升，會提高企業的成本，當企業的利潤減少甚至虧錢了之後，就會主動減產，進而降低碳排放的量。另外，也會推動企業升級設備，降低單位耗能。

根據中國國家能源局的數據顯示，中國 2019 年碳排放的產業結構中，電力產業佔 43%，因此上海碳交易所將電力產業納入第一批交易產業。同時十四五期間還計劃納入建材、鋼鐵、非鐵等產業，未來碳交易所將幾乎涵蓋所有的主要碳排放產業。

(圖片: AFP)

早在 2011 年開始，中國 8 個省市就已經陸續展開碳交易的試點。但是，中國各個省市納入碳交易的產業範圍和標準都有不同，當中上海、北京、廣東涵蓋的產業範圍更廣，也較為嚴格。

而碳價主要受供給和需求影響，其中供給總量主要由政府決定，假如在給定的供給下，需求超出預期，那麼碳價就會上漲。

參考歐盟，在碳交易推出的初期，碳價波動不大，但是隨著法規的完善，歐盟市場碳價最高點達到人民幣 380 元 / 噸。相比之下，中國在試點期間碳價歷史最高點是深圳創下的人民幣 122.97 元 / 噸。未來隨著中國碳交易納入的產業增多，法規更加完善後，碳價的空間還有很大。

