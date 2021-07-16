Panasonic為確保車用電池原料供應穩定 參與上游鋰礦開採

《日刊工業新聞》16 日 (週五) 報導，日本 Panasonic(6752-JP) 為確保鋰金屬的取得，將參於美國內華達州的試驗工廠計畫，預計在 2021 年底前展開。

稀有金屬鋰是生產電動車及智慧型手機鋰電池不可或缺的材料，可以預見全世界也將展開鋰材料的激烈爭奪。由於 Panasonic 已經從事電動車用途的鋰電池生產，為了確保鋰金屬的穩定供應，決定參與上游鋰礦的開採。

Panasonic 與美國能源技術公司斯倫貝謝新能源 (Schlumberger New Energy，SNE) 已簽署一份合作協議，雙方將共同驗證和優化斯倫貝謝新能源位於內華達州 NeoLith Energy 試驗工廠採用的鋰萃取與生產程序，該程序標榜創新、永續。

NeoLith Energy 目標使用獨家的直接鋰萃取 (DLE) 製程來生產高純度的電池級鋰材料，製造時間只需要數週時間，而現有的製造方式最久需耗時一年半左右。

NeoLith Energy 試驗工廠將利用環保方式進行地下鹽水萃取和鋰生產，與目前從鹽水中萃取鋰的方式相比，所需的土地面積明顯較小，還可減少 85% 以上的用水量。試驗工廠的成果也將應用在全規模生產工廠的最佳化設計，預計前後過程需耗時兩年。

Panasonic 和特斯拉 (TSLA-US) 在美國內華達州的電動車用鋰電池​工廠「Gigafactory 1」，與該試驗工廠約相距 320 公里，如果將來品質達到 Panasonic 所要求的標準，未來 Panasonic 就有可能向斯倫貝謝新能源採購鋰材料。

根據日本矢野經濟研究所的調查，2020 年的車用鋰電池市場規模達 167.5GWh，預測到了 2030 年將達到 764.4GWh。