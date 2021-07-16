台積電摜破600元關卡 單日市值蒸發逾6700億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 第二季財報低於預期，第三季財測與後市展望也未有驚喜，失望性賣壓出籠，週四在美掛牌的 ADR (TSM-US) 大跌超過 5%，今 (16) 日股價開盤直接跳水摜破 600 元關卡，最重跌逾 4%，失守 5 日線、月線，單日市值蒸發超過 6700 億元。

台積電第二季雙率雖符合財測預期，但均較上季下滑，單季稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元，低於市場預期；上半年稅後純益 2740.49 億元，年增 15.2%，每股純益 10.57 元。

在四大平台需求同步強勁下，台積電預估第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，將續創新高，符合外資預期的季增 1 成以上，估毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%。

受台積電大跌衝擊，電子權值股表現相對疲弱，日月光投控下跌超過 3%，聯電跌幅逾 2%，鴻海、國巨也處於盤下，僅聯發科、台達電逆勢抗跌；台股早盤一度大跌逾 220 點，再度跌破 5 日線，回測 17800 點關卡。



