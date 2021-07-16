疫苗防疫險再添生力軍 住院日額5000元市場最高

目前已有 10 家保險業者推出疫苗險，新安東京海上產險再推「疫苗防疫險」線上專案，疫苗接種住院日額及疫苗接種加護病房保險金二項保障為市場最高，住院日額 5000 元，在一片疫苗險市場中殺出重圍；且就算已施打完第一劑新冠肺炎疫苗的民眾，仍然可以投保。

10 家推出「疫苗險」的業者分別為：新光產險、富邦產險、兆豐保險、安達產物、和泰產險、國泰產險、中國信託產物保險、南山產險、台新銀旗下 Richart、新安東京海上產險。

新安東京海上產險繼日前推出線下通路的疫苗險「疫保心安」、疫苗防疫險「疫健雙保」後，為提供客戶更便捷的網路投保服務，線上推出「疫苗防疫險」。

新安東京海上產險表示，即日起於官方網路投保平台全新推出「疫苗防疫險」線上專案，同時涵蓋新冠肺炎接種不良事件以及五大類法定傳染病雙重風險保障，其中疫苗接種住院日額及疫苗接種加護病房保險金二項保障為市場最高，且不分職業、性別，單一費率，提供 20-75 歲民眾網路投保均一價 475 元。

保障涵蓋每日 5000 元的疫苗接種住院日額保險金、每日 8000 元的疫苗接種加護病房保險金、定額給付 2 萬元的疫苗接種住院關懷保險金、30 萬元的疫苗接種喪葬費用保險金，及 5 萬元的法定傳染病補償保險金，尤其前兩項保額均為市場最優，給予民眾疫苗接種、法定傳染病確診的雙重保障。

舉例來說，民眾於新安東京海上產險線上投保「疫苗防疫險」專案後，在保險期間於國內施打經衛生主管機關批准任一廠牌的新冠肺炎疫苗後 28 天內因不良反應住院治療，可申請每日 5000 元的疫苗接種住院日額保險金；若不幸入住加護病房，則將給付每日 8000 元的疫苗接種加護病房保險金，最高給付 45 天，且連續住院 3 天以上另將提供 2 萬元的疫苗接種關懷金；另若不幸感染新冠肺炎等法定傳染病，每一法定傳染病皆可請領一次 5 萬元的法定傳染病補償保險金。

疫情在尚未「清 0」前，民眾仍要做好高規格的防疫措施，同時也要做好防疫保障規劃時，新安東京海上產險表示，可善用免出門的網路投保「疫苗防疫險」，只要簡單 4 步驟就能快速完成投保，投保後保障翌日立即生效，無保險空窗期。

值得一提的是，保險期間內不管接種第一劑，還是第二劑新冠肺炎疫苗後，因不良反應住院都享有保障，另已施打第一劑新冠肺炎疫苗的民眾仍可至新安東京海上產險網路投保平台線上投保「疫苗防疫險」。