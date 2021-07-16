華碩醫療報捷 結盟美國新創Olive導入智慧編碼服務

華碩 (2357-TW) 近年積極布局智慧醫療市場，今 (16) 日宣布攜手美國醫療新創獨角獸 Olive，將結合 Olive Helps 自動化工作流程平台、華碩 Miraico 智慧醫療編碼，進一步將服務導入全美 775 家醫院，提升醫療管理效率。

華碩表示，Miraico 是全球首款涵蓋入院、住院中、出院 ICD-10 醫療編碼的 AI 軟體服務，目前已導入全台 18 家醫院與醫學中心，這次透過 Olive 協助，服務將進一步導入全美 775 家醫院與醫學中心，擴大海外市場布局。

華碩進一步指出，結合 Miraico 的 Olive Helps 自動化工作流程平台，將以自然語言理解 (NLU) 技術輔助分析病歷醫療術語、自動建議精準的 ICD-10 編碼，提高醫療給付診斷關聯群 (DRG) 分類效率，強化醫院營運管理流程，並降低人為錯誤與營運成本。

華碩全球副總裁暨 AI 研發中心 (AICS) 負責人黃泰一表示，華碩智慧醫療致力協助醫護、病患、社區服務，預期在結盟 Olive 後，將進一步推動產業數位轉型，協助全球醫療健康機構超前部署、創造更高價值。