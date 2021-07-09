雙A多元布局 華碩攻智慧醫療、宏碁奪苗栗交通標案

品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 多元布局持續發酵，華碩今 (9) 日宣布，旗下 AI 研發中心 (AICS) 將智慧醫療導入肺癌早期影像 AI 判讀系統，準確率可望較一般模型提升 30%，宏碁旗下宏碁智通，則是繼拿下台南、台北標案後，再奪苗栗竹南標案，預計在全台建置逾 6000 個智慧停車格。

華碩表示，智慧醫療研究鎖定肺癌，將以 AI 協助篩檢早期症狀肺結節，無須醫師人工判讀影像，僅需將患者報告經華碩 AI 模型讀取，即可自動完成醫學特徵標註，準確率較一般模型提升近 30 成，可望協助更多患者早期發現治療。

華碩進一步指出，目前智慧醫療布局涵蓋肺癌早期醫療影像智慧判讀系統、Miraico ICD-10 智慧醫療編碼、深度學習開源軟體 LibMultiLabel 等，也將進一步把產學合作成果放在全球最大程式碼代管服務與社交平台 Github 開放無償下載。

宏碁則持續拓展智慧路邊停車版圖，旗下宏碁智通繼取得台南、高雄、台北等地專案後，再奪苗栗竹南智慧路邊停車收費委託經營專案，預計將設立 385 個智慧停車格位，推出智慧開單服務，提升政府停車管理績效。

宏碁表示，預計將在台灣建置超過 6000 個智慧停車格，且因應電動車發展趨勢，部分智慧停車柱也將整合充電樁設備，提供車主充電加值服務，提升整體使用效能。