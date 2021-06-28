轉型陣痛期 華碩旗下亞旭電腦累積虧損達逾一半資本額

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (28) 日代子公司亞旭電腦公告，因應轉型投資物聯網、車聯網、5G 等開發費用增加，累積虧損已達 36.18 億元，達逾一半資本額，但隨著轉型效益逐步浮現，營運可望逐步轉好，今也因任期屆滿進行董事改選，董事長也由林成貴續任。

亞旭電腦成立於 1989 年，在 2006 年加入華碩集團，近年營運逐步從過往網絡通信、電子製造開發，擴大布局物聯網、5G 產品，去年也在全球推出 5G 產品，根據華碩財報顯示，亞旭去年第 4 季單季虧損收斂到 4500 萬元，轉型效益逐步浮現。

不過，今年首季有缺料與缺櫃影響，亞旭部分產品出貨遞延，單季虧損再擴大至 6.88 億元，展望下半年，隨著缺料狀況逐步緩解，亞旭出貨動能可望回溫，虧損可望再度收斂。

華碩近年持續落實品牌金三角策略，也著重往 5G、AIoT 事業發展，除亞旭外，也結盟振樺電 (8114-TW) 取得瑞傳約 30% 股權，鎖定智慧製造、智慧醫療、智慧零售領域加速布局 AIoT，未來也計畫進一步投資，將持股比例提升至 45%。

本業方面，華碩受惠筆電需求強勁，預估第 2 季營收仍將站穩千億元，持平首季達約 1100 億元，展望第 3 季筆電能見度也維持高檔，加上進入傳統消費性電子旺季，營運逐步加溫。