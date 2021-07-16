台積電Q2獲利低預期 三家外資下調目標價

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會所釋出的前景展望與財測，未帶來太多驚喜，由於第二季財報低於市場預期，外資大多下修今年營收與 EPS 預估，並有 3 家外資同步下調目標價，但就長線來看，仍看好高效運算、5G 等應用帶來的結構性需求，將持續驅動台積電營運成長動能。

美系外資指出，台積電仍看好長期毛利率可維持 50%、營益率 39%，一掃近期對其先進製程後市獲利動能趨緩的雜音，在產能利用率維持高檔下，持續掌握定價能力，並看好 5G、AI 等應用將持續驅動產業需求成長。

不過，由於第二季財報低於預期，外資下修對今年至 2023 年營收展望，維持買進評等，但小幅調降目標價，由 880 元下調至 877 元。

另一家美系外資則指出，從台積電財測數字來看，第四季營收至少會季增 11-13%，且即便未來可能面臨庫存修正風險，但受惠 5G 與高效運算等應用帶動的結構性需求成長，修正幅度可能不會像過去幾次的景氣循環那麼明顯，維持買進評等及目標價 770 元。

不過，亞系外資則認為，半導體庫存修正風險無法避免，且衝擊會在明年初顯現，使台積電明年第一季營收季減 9%，但長線仍受惠高效運算、5G 等發展趨勢不變，重申持有評等，目標價由 590 元上調至 595 元。