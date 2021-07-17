中、日股市下半年撥雲見日 華爾街估上漲空間優於美股

瑞銀 (UBS) 等投行周五 (16 日) 表示，亞洲兩大的經濟體中國、日本正在著手處理今年上半年金融市場的問題，企業獲利狀況也正在改善，下半年中國、日本股市展望更加明朗。

瑞銀和 Aberdeen Standard Investments 表示，中國企業獲利成長優異，日本疫苗接種率回升，因此看多這兩個市場。日股是瑞銀全球最青睞的資產類別，不只估值有吸引力，消費者支出也即將反彈。

中國和日本股市今年是亞股後段班，因為中國監管機構今年加大對科技類股的管制，日本則受到疫情升溫影響，市場正等待東京奧運會結束、首都解除緊急狀態，再決定是否進入市場。

由於中國與日本股市權重佔 MSCI 亞太指數一半以上，兩地股市若反彈，可能有望讓亞洲股市表現追上全球。亞太指數今年漲幅不到 3%，而標普 500 指數和 MSCI 歐洲指數的漲幅均超過 14%。

由於中國政府正在抑制投機行為，滬深 300 指數今年已下跌 2.2%，日本東證指數雖曾上漲 7.1%，但因疫情再度升溫，漲幅已經回吐殆盡。

標普 500 指數、滬深 300 與東證指數走勢 (圖: Bloomberg)

瑞銀亞太首席投資辦公室主任 Tan Min Lan 表示，中國下半年的政策基調正轉向更加謹慎、更有利於成長，中國政府將開始使用更具針對性的工具支持實體經濟。中國本月宣布調降銀行存款準備金率，釋放更多流動性進入市場。

中國周四公佈的數據顯示消費者支出優於預期，製造業也加大投資力道，此外，在上海和深圳上市的 1187 家公司中，有 76% 的業績表現良好，約三分之一企業淨利增加一倍多。

Aberdeen 認為中國的中產階級將幫助推動股市復甦，投資經理 Christina Woon 看好中國國內旅遊、食品、飲料和消費電子，以及再生能源等領域的投資，這些領域的基本面仍相當強勁。

至於日本市場，瑞銀預估今年日本股市整體企業每股盈餘將成長 40%，目前估值具有吸引力。此預估源自於日本對出口的高度依賴，以及疫苗接種加速。

Aberdeen 認為，疫苗接種率增加的趨勢有助於提高日本的表現，Woon 認為日企營收成長正在萌芽，尤其是消費和工業自動化產業。

市場分析師平均預估，未來 12 個月，滬深 300 指數上漲空間為 24%，東證指數上漲 16%。相比之下，標普 500 預期漲幅僅 9%。

Comgest Asset Management 投資組合經理 Richard Kaye 表示，中國、日本股市的展望下半年更加明朗，中國追趕、企業利潤改善潛力以及日本政府治理的改善，仍是能夠長期推動兩國企業成長的重要題材。

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