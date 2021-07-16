〈台股盤後〉台積電壓盤大跌百點失守萬八 周線仍收紅

台股今 (16) 日在晶圓代工大廠台積電走弱拖累下，盤中一度大跌 254 點，午盤過後在高價股、貨櫃三雄、金融等接棒撐盤下，尾盤跌幅收斂，終場下跌 138.94 點或 0.77%，收在 17895.25 點，萬八關卡僅站穩一天，成交量則回升至 5727.06 億元，周線收紅。

觀察電子權值股表現，台積電昨法說，第二季財報雖然符合財測預期，但雙率均較上季下滑，第三季展望也未見驚喜，開盤即摜破 600 元大關，更一度失守季線，終場大跌 4%，收在 589 元，單日市值單日市值蒸發超過 6700 億元，鴻海、台達電也在盤下震盪，反觀大立光、聯發科則力守盤上。

高價股也扮演撐盤要角，股王矽力 - KY、大立光、信驊漲幅均超過 1%，祥碩則大漲 4%，旭準、緯穎尾盤也由黑翻紅，激勵大盤跌幅進一步收斂。

電子族群中，今由微控制處理器 (MCU) 族群表現最為強勁，在需求、漲價題材效應發酵下，盛群、凌通強鎖漲停價位，新唐漲逾半根停板，松翰、閎康表現也不俗。

從資金比重觀察，航運股資金比重再度超越電子達 45%，電子族群則降為 38%，不過航運族群今也呈現多空交戰，航運三雄中，陽明一度亮燈漲停，尾盤則被打開，終場上漲 9%，陽明、萬海漲幅也同步收斂，分別達 5%、2%，散裝航運則相對弱勢，中航、台航、裕民、慧洋 - KY 等跌幅都超過 3%。

另一方面，金融股今也是穩盤重心，指標股富邦金開高走高，終場大漲 4%，收在 82.9 元，創下收盤歷史新高價位，開發金、國泰金、新光金、台新金等漲幅也均超過 2%。

法人指出，近期資金仍集中航運、鋼鐵等傳產族群，隨著下半年電子科技旺季，加上近期上市櫃公司陸續公布上半年財報，台股基本面仍強，電子股也可望重新匯聚人氣，帶領指數站穩萬八大關。