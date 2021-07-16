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3.1萬人實施無薪假創11年新高 住宿餐飲業占比近半

鉅亨網新聞中心
3.1萬人實施無薪假創11年新高 住宿餐飲業占比近半。(圖：AFP)
3.1萬人實施無薪假創11年新高 住宿餐飲業占比近半。(圖：AFP)
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無薪假住宿餐飲業減班休息勞動部

受疫情三級警戒延長影響，全台減班休息 (無薪假) 人數暴增至 31980 人，為 11 年以來新高，實施家數 2704 家則創下史上新高，其中，重災區住宿餐飲業情況進一步惡化，近 1.5 萬人實施，占比近半。

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息統計，截至本月中旬，共計 2704 家、31980 人實施，單周激增 821 家、10847 人，本土疫情持續衝擊民生相關產業。

根據統計，住宿餐飲業營運狀況最為嚴峻，共計 744 家、14814 人實施無薪假，不僅衝破萬人大關，單周更暴增 5483 人，勞動部指出，因本周有 1 家大型飯店實施 800 多人。

其次為批發及零售業的 664 家、5314 人，單周增加 1598 人；運輸及倉儲業 96 家、2516 人，單周增加 571 人；以旅行社為主的支援服務業 381 家、2304 人，單周增加 824 人。

勞動部指出，多數事業單位實施減班休息人數在 50 人以下，實施期間多未超過 3 個月，實施態樣也從每月休 13 至 16 天降至休 9 至 12 日，情況已見改善。

值得注意的是，醫療保健及社會工作服務業無薪假也持續攀升，共 201 家、1788 人實施，由於國內三級警戒延長至 7/26，牙醫、醫美診所等營運持續受影響。

勞雇雙方協商減少工時實施人數，截至 2021/7/15。(圖：勞動部官網)
勞雇雙方協商減少工時實施人數，截至 2021/7/15。(圖：勞動部官網)

 

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