福斯中國：晶片供應吃緊可望下半年改善

受疫情干擾，全球各地的汽車製造商被迫調整產線，來應對猝不及防的晶片缺貨潮。福斯汽車 (Volkswagen) 中國廠周五 (16 日) 表示，自家的晶片供應吃緊問題可望在未來 6 個月改善。

福斯中國負責人 Stephan Woellenstein 表示：「我們希望晶片供應危機能在今夏觸底反彈，預計情況將在今年下半年有所改善。」

Woellenstein 並稱，該公司將自 8 月起向新的供應商採購部分晶片，此舉可望在 9 月緩解供應短缺問題。

受晶片缺貨衝擊，今年第 2 季，福斯的中國汽車銷量較去年同期下滑 12.3%，競爭對手通用汽車 (GM-US) 的中國銷量則增長 5%。

然而，Woellenstein 表示，旗下高階品牌如奧迪 (Audi)、保時捷 (Porsche) 銷量正在成長，奧迪上半年的中國銷量較去年同期增長 39%，保時捷增長 23%。

Woellenstein 還稱，ID.4 電動休旅 6 月中國銷量達 2900 輛，較 5 月的 1500 輛大幅提升。作為福斯重要的全球戰略車款，此前有報導傳出，既使 ID.4 系列價格實惠，在中國的銷量卻遠低於福斯預期。