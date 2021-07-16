晶技CB轉換價訂138元 7/26掛牌交易

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 12 億元，今 (16) 日完成轉換價定價爲 138 元，溢價率 106.73%，是晶技近 8 年來首度在市場籌資，預計 7 月 26 日掛牌交易。

晶技此次籌資，用途分別用在償還銀行借款、購買機器設備用途各 6 億元，將由元大證券主辦承銷，是今年第一家送件籌資的頻率元件台廠。

晶技已公布最新自結，第二季營收 43.41 億元，續創歷史新高，稅前盈餘 10.66 億元，也改寫新高，上半年稅前盈餘 18.19 億元，每股稅前盈餘 5.87 元，法人估晶技上半年每股純益將接近 5 元水準。

晶技今年 6 月稅前盈餘 3.38 億元，年增 2.07 倍，每股稅前盈餘 1.09 元，第二季單月每股稅前盈餘都維持 1 元以上，稅前盈餘達 10.66 億元，季增 43.47%，年增 1.59 倍，改寫新高，每股稅前盈餘 3.44 元，2021 年上半年稅前盈餘 18.19 億元，年增 1.69 倍，每股稅前盈餘 5.87 元

晶技 6 月營收 13.16 億元，月減 8.21%，年增 61.37%，其中包括認列地產出售收入 9900 萬元，及 12.17 億元頻率元件本業收入，第二季營收 43.41 億元，續創歷史新高，年增 72%；今年前 6 月營收 29.77 億元，年增 63.67%。

晶技第二季營收 43.41 億元的營收中，來自頻率元件業務營收為 35.41 億元，本業仍創高，季增 6.94%，年增 40%；預估第三季進入市場需求旺季，石英元件本業將持續成長，且寧波廠增產產能也將在第三季全數開出。

晶技 2021 年首季財報稅後純益 6.32 億元創新高，每股純益達 2.04 元。