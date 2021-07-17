半導體股近期承壓 擔憂循環週期觸頂會是禍因之一？

《華爾街日報》專欄作家 Dan Gallagher 周五 (16 日) 撰文指出，投資人對於半導體循環週期即將觸頂的擔憂，可能是導致半導體類股近期表現掙扎的原因之一。

美國半導體產業協會 (Semiconductor Industry Association,SIA) 上週發布報告稱，全球 5 月半導體銷售額高達 436 億美元，年增 26%，連續 2 個月實現 20% 以上增長。儘管晶片銷售飆高，加上正值供應短缺，有助於維持強勁銷售，半導體股漲勢似乎不見起色。

今年多數時間，費城半導體指數表現均落後大盤，也是過去 3 個月內唯一下跌的主要科技類股指數，為何半導體銷售表現屢創佳績，費半表現卻積弱不振？

費城半導體指數日線圖 (圖：Investing.com)

Gallagher 引用 SIA 數據指出，過去 10 年內，年度晶片銷售曾經三度下滑，考慮到半導體屬於週期性產業，投資人會對週期觸頂的任何跡象特別關注，以便趕在回落前撤出。

不過，在 2017 年至 2018 年間，單月晶片銷售年增幅曾連續 15 個月超過 20％，因此有市場分析認為，本次的拋售時間點似乎顯得過早。

由於供應吃緊尚未解決，加上需求依舊旺盛，SIA 預計今年全球半導體銷售額將成長近 20%，首度突破 5000 億美元大關，且明年可望再增長 9%，但本次的晶片缺貨問題，確實導致一些動態轉變。

Susquehanna 資深半導體分析師 Christopher Rolland 指出，6 月交貨時間平均達 19.3 週，較 2018 年中旬週期巔峰時還要多 5 週，過長的交貨時間可能促使買家過度囤積庫存或加倍下單，加劇後續銷售下跌的可能性。Rolland 認為，超過 16 週的交貨時間可能將晶片商置於危險處境。

隨著成本不斷上升，企業損益也面臨龐大壓力。

美光 (MU-US) 本月警告，由於該公司在生產過程中，採用更昂貴的 EUV 光刻機，資本密集度 (capital intensity) 恐會提升，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也稱，第 2 季毛利率下滑 2 個百分點，部分與先進製程工藝費用提升有關。

瑞銀 (UBS) 分析師 Tim Arcuri 表示，隨著獲利動能趨緩，供應限制可能影響晶片商的銷售預期，進而使晶片股陷入糟糕處境，但他也稱，交貨時間還沒開始下滑前，週期不會那麼快到達頂峰。