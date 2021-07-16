關注焦點：

周五：日本議息

美國零售 (20：30)

今日重要經濟資料：

17：00 歐元區 5 月未經季節調整的貿易收支 ‧ 前值順差 109 億

17：00 歐元區 6 月 HICP 月率終值 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 + 0.3%

17：00 歐元區 6 月 HICP 年率終值 ‧ 預測 + 1.9%‧ 前值 + 1.9%

20：30 美國 6 月零售銷售月率 ‧ 預測 - 0.4%‧ 前值 - 1.3%

20：30 美國 6 月扣除汽車的零售銷售月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 - 0.7%

22：00 美國 5 月企業庫存月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 - 0.2%

22：00 美國 7 月密西根大學消費者信心指數初值 ‧ 預測 86.5‧ 前值 85.5

22：00 美國 7 月密西根大學消費者現況指數初值 ‧ 預測 90.2‧ 前值 88.6

22：00 美國 7 月密西根大學消費者預期指數初值 ‧ 預測 85.0‧ 前值 83.5

7 月 17 日 (星期六)

04：00 美國 5 月外資購買美國公債 ‧ 前值凈買入 496 億

04：00 美國 5 月整體凈資本流動 ‧ 前值淨流入 1,012 億

本週要聞：

美國 6 月核心 CPI 較上年同期上漲 4.5%

美國 6 月 CPI 較上年同期上漲 5.4%

美國 6 月核心 CPI 較前月上漲 0.9%

美國 6 月 CPI 較前月上漲 0.9%

周三 / 加拿大央行維持利率在 0.25% 不變，央行宣布將每周凈購買加拿大公債的目標從 30 億加元降至 20 億加元

周四 / 美國 6 月工業生產較前月增長 0.4%

美國 6 月製造業產出較前月下降 0.1%

美國 6 月產能利用率為 + 75.4%

美聯儲主席鮑威爾：當經濟強勁時，才是回到可持續發展道路上的時候；將密切關注通脹預期，通脹預期是造成實際通脹的核心因素；通脹預期上升，但沒有達到令人擔憂的水準

美聯儲主席鮑威爾：政策將在相當長一段時間內保持寬鬆，當前特殊的通貨膨脹在歷史上是獨一無二，總體家庭資產負債表狀況良好

美聯儲主席鮑威爾：失業率仍然居高不下，通貨膨脹遠高於目標；美聯儲正在積極考慮經濟是否在減少資產購買的標準方面取得了 “實質性的進一步進展”

XAU 倫敦黃金 - 金價引燃上升傾向

倫敦黃金走勢，在技術走勢方面，金價在受制近三周時間後，終在上周突破 100 天平均線，目前 100 天線處於 1790 美元，縱然本周一金價曾一度挫跌，但就是剛好在此區獲見支撐，預料金價突破此區將見金價另一反撲的展開。以自六月起始的累計跌幅計算， 50% 及 61.8% 的反彈幅度將分別為 1833 及 1852 美元。支持位回看 10 天平均線 1805 及 1790 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

6 月 28 日–1,045.78 噸

6 月 29 日–1,045.78 噸

6 月 30 日–1,045.78 噸

7 月 1 日–1,043.16 噸

7 月 2 日–1,042.58 噸

7 月 5 日–1,042.58 噸

7 月 6 日–1,042.23 噸

7 月 7 日–1,040.48 噸

7 月 8 日–1,040.19 噸

7 月 9 日–1,040.19 噸

7 月 12 日–1,037.28 噸

7 月 13 日–1,037.28 噸

7 月 14 日–1,034.37 噸

7 月 15 日–1,034.37 噸

7 月 15 日上午定盤價：1832.00

7 月 15 日下午定盤價：1823.75

倫敦黃金 7 月 16 日

預測早段波幅：1822 – 1836

阻力位：1842 – 1856 – 1861

支持位：1813 – 1806 – 1799

XAG 倫敦白銀 - 銀價再陷弱勢盤整格局

倫敦白銀方面，銀價在上周初受制於 25 天平均線而回落，目前 25 天線處於 26.30 美元，若短期仍未能闖出此區，銀價或仍陷於弱勢盤整階段；而其他技術指標暫未有透露出一致的訊號，故可能短線延續盤整的機會較大。向上較大阻力看至 27.25 及 27.85 美元。至於支持關鍵指向 25.50 美元，這是近期兩度險守著的關口，需看若其後此區一旦失守，可能觸發銀價新一波的大型跌勢；較近的下試目標料為 3 月低位 23.76 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

6 月 28 日–17,395.73 噸

6 月 29 日–17,453.41 噸

6 月 30 日–17,361.13 噸

7 月 1 日–17,361.13 噸

7 月 2 日–17,353.61 噸

7 月 5 日–17,353.61 噸

7 月 6 日–17,353.61 噸

7 月 7 日–17,295.94 噸

7 月 8 日–17,295.94 噸

7 月 9 日–17,267.10 噸

7 月 12 日–17,267.10 噸

7 月 13 日–17,267.10 噸

7 月 14 日–17,267.10 噸

7 月 15 日–17,267.10 噸

倫敦白銀 7 月 16 日

預測早段波幅：26.00 – 26.55

阻力位：26.80 – 27.10 – 27.60

支持位：25.75 – 25.50 – 24.60

EUR 歐元 - 美元收復失地上漲，美國就業數據帶來提振

美元周四走高，收復前一日的大部分失地，此前美國聯邦儲備理事會 (FED) 主席鮑威爾對國會表示，他認為沒有必要匆忙轉向大流行後收緊的貨幣政策。近幾周該指數攀升，因投資者對美元前景更加樂觀，受美聯儲對美國經濟的評估日益樂觀推動。美聯儲將下次升息時間預期提前。周三，美聯儲主席鮑威爾表示，他相信最近的價格上漲與美國疫情後重啟有關，並將逐漸減弱，美聯儲應繼續專注於讓盡可能多的人重返工作崗位。在參議院金融委員會周四舉行的聽證會上，議員們針對通脹和銀行業監管向鮑威爾尖銳提問，這些問題或將是他可能再次被提名為美聯儲主席的首要問題。周四公布的數據顯示，美國上周初請失業金人數下降，就業市場穩步改善，這提振了美元。

歐元兌美元上周向下考驗又一重要關卡 1.18，月初以來已多次下探亦仍可險守著，故後市一旦失守，可望歐元仍續作下試，下一目標將直指 1.17，此前已在 3 月底守住後開展強勁反撲至 1.22 水準上方，故需多加留意若此趟失守，歐元有機會將開展近一年多來更為猛烈的跌勢，這是因為由 2020 年 11 月至今，明顯可在圖表看至歐元兌美元正形成了一組雙頂型態，僅以 5 月 25 日高位 1.2266 以及 3 月 31 日低位 1.1702 的 564 點的相距幅度計算，雙頂延伸的潛在技術目標可看至 1.1138，這將視為中長期的下探目標。至於當前較近的延伸支持可先留意 2020 年 11 月 4 日低位 1.1602，而 1.15 這個半百關口亦是值得參考的支持依據。阻力位就回看上月下旬未能回破的 1.19 以至 1.20 關口，較大阻力預估在 50 天平均線 1.2060 水平。

預估波幅：

阻力 1.1900 - 1.2000 – 1.2060*

支持 1.1800* – 1.1700** -1.1602 - 1.1500 – 1.1138

JPY 日圓 - 通脹數據對美元支撐有限，還看鮑威爾的國會作証

美元兌一籃子貨幣一度攀升至五日高位，此前數據顯示美國 6 月通脹數據高於預期，引發通脹擔憂將持續的可能性。美國 6 月消費者價格指數 (CPI) 創下 13 年來最大漲幅，因供應受限，且隨著經濟復甦動能增強，與旅行相關的服務價格繼續從大流行時期的低迷水平反彈。6 月 CPI 較前月上漲 0.9%，為 2008 年 6 月以來的最大漲幅，5 月為上漲 0.6%。6 月 CPI 較上年同期上漲 5.4%，創自 2008 年 8 月以來的最大漲幅，5 月為上漲 5.0%。扣除波動較大的食品和能源價格，核心 CPI 較前月上漲 0.9%，較上年同期急升 4.5%，創自 1991 年 11 月以來的最大漲幅。美元指數曾觸高至 92.83，但之後已見頗為明顯的回調。投資者正等待著鮑威爾周三和周四在國會作證，以了解美國可能縮減購債規模的時機。鮑威爾此前曾多次表示，高通脹將是暫時的，他指出，他預計供應鏈將正常化並適應情勢變化。美國財政部長耶倫也持同樣觀點。

美元兌日圓走勢，上周匯價曾出現顯著回跌，至 109.50 水準初步站穩住腳，而圖表見 RSI 及隨機指數剛自超賣區域回升，或可望美元兌日圓有再復上探的傾向。首個目標先看本月初高位 111.65，其後進一步將看至去年高位 112.21 以至 115 關口。至於支持位回看 108.50 及 4 月低位 107.46。

預估波幅：

阻力 111.65 – 112.21 – 115.00

支持 109.50 – 108.50 – 107.46

GBP 英鎊 - 英鎊窄幅橫盤，短期料醞釀上破動力

英鎊兌美元自本月初以來持續陷於極為窄幅的區間波動，一方面國內最新經濟數據趨於強勁的表現給予英鎊支撐；周三公佈的數據顯示，在截至 6 月的 12 個月內，英國通脹率為 2.5%，超過央行的目標。市場行情顯示，預期英國央行將在 2022 年 8 月前升息至 0.25%。然而，英國在新冠病例增加之際即將結束防疫限制，卻又引發國內疫情可能再度出現爆發的憂慮，這壓制了英鎊走勢。英國將從下周一起取消所有防疫相關的活動限制，包括強制戴口罩；雖然三分之二的英國成年人已經完全接種了疫苗，但科學家警告說，當限制措施結束時，出現另一波疫情將是無可避免的，特別是來自傳播性更強的 Delta 變種病毒感染。

技術圖表可見，RSI 及隨機指數已見重新上揚，而 MACD 指標亦剛在本周初上破訊號線，可週英鎊短線有著重新走高的傾向。當前向上將以 25 天平均線為關鍵阻力，此前於六月份匯價失守 25 天平均線之後則維持下試，直至本周多日高位仍是受阻於 25 天平均線，故若後市可突破目前位於 1.39 的 25 天線，將可望英鎊終擺脫爭持局面而再踏升軌，其後延伸目標料會甪至 50 天均線 1.4015 水平。另外，若以自去年六月初起始的的累計跌幅計算，38.2% 的反彈幅度看至 1.3925，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.3990 及 1.4050 水平。 而支持關鍵將回看 1.3730，進一步參考 250 天平均線 1.3560 水平。

預估波幅：

阻力 1.3900** - 1.4015 - 1.4050

支持 1.3730 - 1.3560

CHF 瑞郎 - 美元稍呈靠穩，觀望本周數據

美元兌瑞郎方面，匯價自五月中旬以來大致於 0.8920 水準附近築起底部，至六月中旬更升破 0.91 的區間頂部，即使其後一度回調亦站穩於 0.91 水準上方，而圖表見 RSI 及隨機指數維持上行，預料美元兌瑞郎仍有繼續上試的空間。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算，61.8% 的回升幅度會看至 0.9265。較大阻力預估在 100 周平均線 0.9410 以及 0.9500 水準，進一步料為 0.9620。至於下方支持料為 0.90 關口，下一級預估在 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

預估波幅：

阻力 0.9265 – 0.9410 – 0.9500 – 0.9620

支持 0.9100* – 0.9000 – 0.8870 - 0.8754

AUD 澳元 - 風險偏好受制，澳元續呈承壓

技術圖表所見，澳元兌美元自六月下旬的走勢正形成了一組小型雙頂型態，頸線位置參考 7 月 2 日低位 0.7445。由於 RSI 及隨機指數仍告下行，故匯價短期若仍居於此區下方，料澳元又將伸延另一波跌勢。向下較大支持料為 0.7380 及 200 周平均線 0.7240 水準，下一級直指 0.70 關口。而阻力位會回看 25 天平均線 0.7585 以至 0.7720 水準。

預估波幅：

阻力 0.7445 - 0.7585 - 0.7720

支持 0.7380 – 0.7240 – 0.7000

NZD 紐元 - 央行政策前景偏鷹，料支撐紐元重新走升

技術走勢而言，RSI 及隨機指數均已重新回升，而 MACD 指標亦剛上破訊號線，可見紐元有著再作走升的傾向。此外，更重要的是，自六月下旬以來，紐元兌美元多次下試 0.6920 這個關鍵的支撐水準，但一路仍見險守著，包括最近於上周五日低 0.6918 及本周二日低 0.6923，故若可突破近期的盤整區間頂部 0.71 水平，將更可奠定紐元將可望重啟升浪。以 180 點盤整幅度作延伸計算，技術目標先可至 0.7280，其後將參考至 5 月高位 0.7316，下一級參考 2 月高位 0.7463。支持位除了 0.6920 之外，下一級將關注 0.6850 及 0.6720 水平。

預估波幅：

阻力 0.7100* – 0.7280 - 0.7316 – 0.7463

支持 0.6920 - 0.6850 – 0.6720

CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變並削減購債步伐

技術走勢而言，上周匯價在 1.26 關口遇阻，亦接近於 200 天平均線目前位置 1.2630，隨著之後回落，亦令 RSI 及隨機指數開始掉頭下行，估計短線匯價出現回跌的機會頗大。較近支持料為 25 天平均線 1.2370 及 1.23 水準，在上周初多日見匯價險守於此區之上，下一重要支撐將繼續留意 1.20 關口。至於向上另一關鍵阻力將參考 4 月高位 1.2652，進一步料為 250 天平均線 1.2755。

本週要聞：

加拿大央行維持利率在 0.25% 不變，央行宣布將每周凈購買加拿大公債的目標從 30 億加元降至 20 億加元

預估波幅：

阻力 1.2600/30 – 1.2652 - 1.2755

支持 1.2370 – 1.2300 - 1.2000*

CL 紐約期油 - 油價續跌，投資者預期供應會增加

油價周四下跌逾 1 美元，人們預期將有更多原油進入市場，此前有消息稱主要石油輸出國組織 (OPEC) 產油國達成妥協，且美國燃料需求周度數據意外糟糕。美國原油期貨結算價為每桶 71.65 美元，下跌 1.48 美元，跌幅 2.2%。油價延續周三的跌勢，路透此前報導稱，有消息稱沙特和阿聯酋已經達成一致，這應該會為達成一項協議，向緊張的石油市場供應更多原油鋪平道路。不過，阿聯酋能源部表示，協議尚未敲定，討論仍在繼續。

技術圖表所見，當前 RSI 及隨機指數自超買區域回跌，尚見有再度回調的傾向。倘若以自五月的累計漲幅計算，38.2% 的回吐幅度為 71.10 美元，油價回吐幅度有機會延展至 69.25 及 67.40 美元。較大支撐參考 100 天平均線 65.80 美元。至於阻力位先留意 75 水準，下一關鍵在 77 美元，2018 年 10 月高位 76.90 止步於此，上周亦是過門而不入，只觸高至 76.98，故若後市能衝破 77 美元將別具意義，有望先以 80 美元關口為下一目標。

預估波幅：

阻力 75.00 – 77.00** – 80.00

支持 71.10* – 69.25 – 67.40 – 65.80

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)