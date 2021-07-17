〈紐約匯市〉美零售銷售助攻 美元寫一個月最大單周漲幅  

美元對主要貨幣周五 (16 日) 再度攀升，周漲幅擴大到 0.6%，是一個月以來最大單周漲幅，美國 6 月零售銷售意外優於市場預期，強化投資人對第 2 季經濟加速成長的看法。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.1５７% 至 92.718。

美國商務部周五公布，6 月零售銷售較 5 月增加 0.6%，優於市場預期的下滑 0.3%，顯示儘管支出轉回服務領域，商品需求仍強勁。

美元走強，並未因為美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾的談話和消費者信心數據受影響。周五數據顯示，美國 7 月初消費者信心意外大幅下滑，降到五個月新低，反映民眾憂心通膨拖累經濟復甦。此外，鮑爾周四重申通膨升溫是過渡性，央行將繼續支持經濟。

Western Union Business Solutions 資深市場策略師 Joe Manimbo 說：「數據顯示經濟取得實質進展，鞏固了第 2 季經濟成長率可能達到 10% 的預測。通膨上升、失業人口減少，加上消費者支出仍強，替 Fed 退場提供令人信服的理由。」

紐元對美元升值 0.44％，周五數據顯示，紐西蘭消費者物價漲幅遠超過市場預期，一些投資人押注紐西蘭最快 8 月升息。加幣兌美元攀升 0.1%，從周四的三個月低點反彈。

英鎊兌美元走軟，出現一個月來最大周跌幅，反映投資人擔憂全球確診病例增加，因此買進美元避險。

加密貨幣在動盪過後獲得支撐，紐約尾盤報 32,027.33 美元，大致持平。

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