〈台幣〉外資賣股落跑 貶1.13角收28.005元

台幣強升僅一日行情，隨著美元轉強，亞幣今 (16) 日應聲走貶，新台幣兌美元匯率受外資擴大匯出的影響，午盤後貶勢擴大，失守 28 元整數關卡，終場貶值 1.13 角，收在 28.005 元，台北及元太外匯市場總成交值 16.95 億美元。

台股今天從萬八歷史高點墜下後，一度跌逾 200 點，台積電賣壓沉重，資金轉進貨櫃三雄，帶動指數跌幅收斂，終場下跌 138 點，收在 17895 點，外資終止連續 4 個交易日大買，反手賣超 225 億元，三大法人聯手賣超 268 億元。

在美國上周首次請領失業救濟金人數下滑的帶動下，美元周四轉強，收復前一天的失土，新台幣今天以 27.93 元開出後，匯價一路走貶，外資下午加大匯出力道，使得台幣一度重貶 1.33 角，最低來到 28.025 元。

新台幣兌美元終場以 28.005 元作收，貶 1.13 角，台北外匯市場成交值放大至 12.08 億美元，元太外匯市場成交值 4.87 億美元，合計 16.95 億美元。

觀察主要貨幣兌美元今天表現，根據央行統計，新台幣貶值 0.4%，跌勢為亞幣中最重，日圓貶值 0.36%，新加坡幣、人民幣分別貶 0.16%、0.13%，韓元則逆勢升值 0.18%。美元指數上漲 0.32%，歐元貶 0.3%。