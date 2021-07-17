APEC領袖會議、台積電法說、蘋果調高iPhone產量 本周大事回顧

APEC 非正式領袖閉門會議周五登場，由台積電創辦人張忠謀出任台灣代表，會中點出半導體晶片自主化恐讓成本提高、技術進步放緩，台積電本周法說則因財報低預期、展望少有驚喜，遭多家外資下調目標價，美國參議院近日也通過全面禁止進口新疆產品的法令，以下為本周大事回顧：

張忠謀出任台 APEC 領袖代表 直言半導體自主化恐使技術進步放緩

2021 年「APEC 非正式領袖閉門會議」周五晚間登場，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀敦促 APEC 成員在考慮國安需求後，與成員國及全球進行自由貿易，強調要求境內半導體晶片自給自足的趨勢，等同試圖讓時光倒流，相當不切實際，不僅半導體供應鏈成本會很高，技術進步也可能放緩。

台積電 Q2 獲利低預期 Q3 營收再拚新高

台積電週四召開法說，第二季每股稅後純益僅 5.18 元，低於市場預期，展望第三季，受惠四大平台同步帶動下，預估第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，將續創新高，毛利率 49.5-51.5%，營益率 38.5-40.5%，雙率站穩高檔。

台積電此次也再度上調今年半導體產業 (不含記憶體)、晶圓代工產值的成長預估，分別成長 17%、20%，為今年第二度上調，但對台積電本身營收預估維持不變、估美元營收將成長 20% 以上，同時預期今、明兩年產能都會非常吃緊。

英特爾擬斥 300 億美元收購格芯 分析師：依舊搞不定 EUV

華爾街日報報導，英特爾 (INTC-US) 正在尋求機會收購全球晶圓四哥格芯，價碼約 300 億美元，若成交將提振英特爾晶圓代工業務，也是英特爾歷來最大手筆併購，不過 Barron's 分析，此次收購恐怕無法提升英特爾與台積電在極紫外光刻技術 (EUV) 製程的競爭力。

美二度揮大刀制裁中國新疆 另擬將長江存儲納入實體清單

美國參議院周三通過最新法案，將禁止從中國新疆地區進口產品，除了現有的番茄、棉花外，太陽能產品也名列其中，為拜登上任以來，二度揮大刀制裁中國太陽能產業，另外，美共和黨參議員也要求將長江存儲科技列入美國商務部的實體清單內，以控制對這家企業的出口，主要因為其與解放軍有關聯。

鮑爾：通膨終將放緩 現在不是升息時機點

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (14 日) 出席眾議院金融服務委員會 (Financial Services Committee) 聽證會，證詞中提到，距離改變貨幣政策還有很長的一段路要走，預計通膨將會趨緩。

鮑爾強調美國經濟改善，但就業市場仍遠低於去年疫情大流行爆發前的水準。Fed 實現充分就業和物價穩定方面，離進一步取得實質性進展的基準還很遙遠。

救紫光 傳阿里巴巴投資人民幣 500 億元

外媒周二報導，據消息人士透露，阿里巴巴和中國國營企業正考慮買下紫光部分股權，總金額達人民幣 500 億元；紫光集團為中國「國家隊」，上周五才因不能清償到期債券，遭債權人向北京中級法院聲請破產重整。

蘋果 iPhone 13 產量傳提高 20% 年底供貨上看 9 千萬支

彭博引述知情人士報導，蘋果今年要求供應商生產多達 9000 萬支新 iPhone，比 2020 年 iPhone 12 同期產量多兩成；蘋果新 iPhone 近年自秋季上市至該年底的產量，大致維持 7500 萬支，如果上修產量消息屬實，代表蘋果預期疫情後推出的 iPhone 將吸引更多消費者購買，也是蘋果推出的第二款 5G 手機。

SEMI：2022 年半導體設備支出破千億美元 台灣拚重返龍頭

SEMI(國際半導體產業協會) 周三公布 OEM 半導體設備預測報告，預估今年全球半導體設備銷售額將達 953 億美元，年增 34%，且在數位轉型推動下，2022 年設備市場可望再創新高，突破 1000 億美元大關，台灣也將重返半導體設備支出龍頭寶座。