鮑爾聽證：通膨終將放緩 現在不是升息時機點

週三 (14 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席眾議院金融服務委員會聽證會，他強調美國經濟復甦尚未達到可以開始縮減資產購買規模的程度，同時承認通膨上升速度快於預期。

高通膨持續數月終將放緩

鮑爾在預先準備好的證詞中提到，未來幾個月通膨率可能維持高水平，然後才會和緩下來。高於預期的通膨只是高需求和低供應的完美風暴，它應該會過去。

長達 3 小時的線上聽證會上，鮑爾接受國會民主黨和共和黨兩黨議員質詢並回應。

對於 Fed 將利率維持在接近零及每月購債 1,200 億美元助長通膨的批判，鮑爾承認通膨上升速度快於預期。他提到：「在生產瓶頸或其他供應限制生產的產業，因需求強勁導致一些商品和服務價格迅速上漲，隨著瓶頸的影響解除，這種情況應該會有所反轉。」

淡化 Fed 購買抵押債券與房價飆升間的直接關聯

鮑爾表示，供需兩方面的原因都在推高房價，房貸抵押證券 (MBS) 確實很像債券購買，但這對房價的變化並不特別重要。

鮑爾強調如果通膨最終持續或大幅高於 2%，聯準會將有所行動，因為沒有任何前瞻指引或政策框架內容會阻止 Fed 在正確的時間做正確的事情。

縮減購債 (Taper) 進行式

關於縮減購債 (Taper) 和升息，鮑爾提到，雖然距離達實質性的進一步進展的標準，還有很長的路要走，Fed 預計將繼續取得進展。Fed 將在即將召開的利率會議上繼續討論縮減購債議題。

就業市場復甦遠未完成。

鮑爾提到：「我們仍有可能無法實現最大就業目標，這就是為什麼我們認為現在不是升息的時機點。」鮑爾表示，他將密切關注美國失業救濟金到期後，勞動力市場供應的情況。

鮑爾稱，目前資產價格和風險偏好有所上升，同時他淡化金融市場給經濟帶來的任何短期風險。他還談到聯準會推出數位貨幣，可能減弱加密貨幣的需求。

鮑爾任期將於明年 2 月屆滿，這是美國總統拜登決定是否讓鮑爾連任前的最後一次半年度貨幣政策聽證，週四鮑爾將前往參議院銀行委員會作證。