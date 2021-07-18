〈觀察〉Chromebook市場現雜音 主流機種接棒需求

筆電在疫情催生下，今年出貨量可望再創高，但隨著全球疫苗施打率提高、市場需求逐步被滿足，供應鏈傳出今年 7-8 月 Chromebook 拉貨下修幅度高達 5 成，下半年需求恐急遽放緩，筆電代工業者直言，Chromebook 拉貨高峰確定落在第二季，下半年需求將由主流機種新機接棒。

去年在遠距教學需求爆發下，主打教育的 Chromebook 需求、成長率最強勁，包含宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HP-US)、聯想等都擴大布局 Chromebook 產線，連帶主力筆電代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 等筆電出貨維持高檔。

不過，Chromebook 強勁需求已長達至少一年，市場認為，相關需求已逐漸被滿足，加上零組件價格持續高漲，連帶終端需求降速放緩，近期供應鏈就傳出 Chromebook 砍單消息，出貨下修幅度高達 5 成之多。

針對 Chromebook 出貨下滑傳聞，全球最大筆電代工廠廣達並不評論市場傳聞，但認為傳統 Chromebook 拉貨旺季主要都落在第二季，且 Chromebook 仍屬小眾市場，多數拉貨均是配合各國政府專案採購時程，下半年在主流機種拉貨下，動能仍維持高檔。

據了解，廣達、仁寶 Chromebook 出貨比重占整體筆電均不高，僅約落在 1-2 成，其中，廣達又是蘋果 (APPL-US)MacBook 筆電主力代工廠，下半年在新機推出下，筆電出貨熱度不減，影響有限。

不過，隨著 Chromebook 出現下修警訊，今年以來仰賴 Chromebook 熱度的品牌廠惠普、聯想、宏碁、三星等，若下半年無其他消費型新機、教育專案支撐需求，出貨恐將面臨挑戰。

縱使下半年需求放緩，根據研調機構集邦 (TrendForce) 調查，今年 Chromebook 在教育用需求支撐下，全年出貨可望上看 4700 萬台、年增 50%，改寫歷史新高，而全年筆電出貨也可望攀峰達 2.36 億台、年增 15%。