〈觀察〉疫情趨緩我全年GDP保5有望 內外在變數成經濟成長隱憂

儘管有本土疫情衝擊，但在科技電子需求支撐下，我今 (2021) 年上半年出口值首度締造超過 2000 億美元水準，部分機構也看好全年 GDP「保 5」，看似不受疫情影響，但在外有變種病毒株擴散、美中科技角力，內有內需趴地的夾擊，都是干擾經濟成長動能的隱憂。

5 月中旬隨著國內確診人數逐漸攀升，因應防疫所需，全台進入三級防疫警戒狀態，包括餐飲、百貨零售業績更因此腰斬，無薪假與失業率也屢創新高，內需產業哀鴻遍野。

儘管內需慘淡，但在科技、傳產出口同步拉抬下，帶動我前 6 月出口繳出亮眼成績，上半年出口值首度突破 2000 億美元大關，也因看好科技出口動能，包括渣打集團、澳盛銀行與台綜院等機構均一致看好並且上修我今年 GDP 成長率，異口同聲認為，台灣全年 GDP 成長率「保 5」不成問題。

在科技業力撐、傳產業回神加持下，加上台灣確診人數逐漸下滑，三級警戒可望降級，淡化對經濟成長的衝擊，但實際上目前全球仍飽受新冠肺炎病毒干擾，尤其變種病毒在歐美等地蔓延，為原本有望復甦的經濟蒙上一層陰影，加上我內需受本土疫情摧慘，都將影響我經濟成長表現。

根據勞動部最新統計，受三級警戒影響，實施無薪假機構 2704 家，人數突破 3.1 萬人，5 月失業率也攀升至 4.11%，創下近 8 年來新高；另外，從紓困貸款也多少能窺見端倪，今年以來紓困貸款金額已增加 7500 億元，也反映這波疫情對各行各業的影響。

隨著國內疫情穩定控制，疫苗普遍施打，全台可望在 7 月 26 日解除三級警報，但即便屆時如願降級，但在無薪假、失業率持續攀升下，加上疫情對民眾的心理衝擊，也需時間緩步撫平，各種因素勢將衝擊國內消費動能，在外銷熱、內需冷的極端狀況下，可能為經濟成長埋下隱憂。