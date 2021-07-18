航運/金融重量級股東會、亞洲生技大會登場 本周大事預告

上市櫃公司進入股東會旺季，本周除鴻海、台達電、緯創、廣達、英業達等電子廠將召開股東會，也進入航運、金融股重量級股東會，市場聚焦下半年航運市況、景氣等議題，另一方面，2021 亞洲生技大會本周也將以線上方式登場。以下是本周重要大事預告：

展望航運後市 陽明周一法說、萬海 / 長榮股東會接棒登場

貨櫃航運三雄今年以來都是市場熱門討論族群，本周三雄將分別召開法說會及股東會，預期經營層將對下半年、明後年航運市況進一步說明，其中，陽明法說會將在周一 (19 日) 登場，將由董事長鄭貞茂親上火線說明，萬海、長榮則將分別在周二 (20 日) 及周三 (21 日) 召開股東會。

根據上海航交所公布最新 SCFI 綜合指數，較前一周大漲 122.07 點至 4054.42 點，周漲幅 3.1%，續創新高，三大遠程航線包括歐洲線、美東線和美西線均續創高，歐洲線更首見每 TEU(標準 20 呎櫃) 運價衝破 7000 美元。

金融股超級股東會周登場 逾 15 家本周登場

金融股超級股東會周本周登場，分別落在周二 (20 日)、周五 (23 日)，各有 10、5 家金融業者將召開股東會，市場也關注金融業對於台股、整體經濟下半年景氣展望。

周二 (20 日) 統計包含彰銀、華南金、第一金、兆豐金、臺企銀、開發金、永豐金、遠東銀、王道銀、聯邦銀等都將舉行股東會；富邦金、國泰金、台新金、中信金、玉山金等 5 家則計畫在周五 (23 日) 召開。

另一方面，回顧 15 家金控營運表現，6 月獲利全數較前月正成長，上半年合計賺逾 3400 億元、達 3415.23 億元，年成長率高達 98%，近乎翻倍。

股東會聚焦 鴻海、代工廠本周登場 東元周五董事改選

受到疫情影響，上市櫃公司近期陸續召開股東會，其中電子科技廠重量級法說，本周將聚焦在鴻海 (23 日)，以及緯創 (20 日)、英業達 (22 日)、廣達 (23 日) 等代工大廠，市場關注，下半年消費電子新品登場、缺料狀況是否改善等重點，此外，近期躍居媒體版面的東元，改選爭議預料也將隨周五 (23 日) 股東會告一段落。

其他重要股東會還包含電源大廠台達電周一 (19 日) 將打頭陣召開股東會，美律、精英則將在周三 (21 日) 召開股東會，其中，精英將全面改選董座，市場預期大同前總經理鍾依文將進一步接任精英董座，周四 (22 日) 則有砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋、背光模組大廠瑞儀，周五 (23 日) 則由機殼廠鴻準接棒召開股東會。

另一方面，指標大廠鴻海、聯電則預計周四 (22 日) 進行除權息。

亞洲生技大會周三登場 參與人數可望續創新高

2021 年亞洲生技大會 (BIO Asia-Taiwan 2021) 將在周四 (21 日) 展開，受疫情影響，各活動將以線上方式呈現，主辦單位表示，今年將有 17 個國家共同參與，預期參與人數將突破去年、上看 1500 人，整體規模也將超越往年。

2021 亞洲生技大會將如期在 7 月 21 日至 7 月 25 日舉行，展覽、論壇、商機媒合、公司展望說明會均將以全線上方式進行，僅實體展覧延至 11 月 4 日至 11 月 7 日於台北南港展覽館二館舉辦。

經濟部周二公布 6 月外銷訂單、周五公布餐飲營業額

經濟部周二 (20 日) 將公布 6 月外銷訂單，統計處預期，雖然國內疫情嚴峻，但外銷訂單與國際經濟關聯性較大，隨著各國逐步解封，仍正向看待 6 月外銷訂單金額，預期 6 月外銷訂單可望連 16 紅，第二季外銷訂單上看 1600 億美元，將創下歷年同期新高。

另一方面，經濟部周五 (23 日) 也將公布 6 月工業生產指數、批發零售餐飲營業額統計，統計處認為，在主要經濟體擴大基礎建設方案激勵下，全球經濟復甦力道增強，終端需求增溫下，估 6 月製造業生產指數月增幅落在 - 2.5% 到 0.5%、年增幅 10.6% 到 14%，累計第二季製造業生產指數則可望季增 1.9% 到 3%、年增 14.2% 到 15.4%。

餐飲業則是疫情重災區，經濟部預估 6 月餐飲業營業額將年減 30% 到 33%，達約 427-446 億元，6 月批發業營業額則預估達約 9317-9567 億元，年增 11.5% 到 14.5%；零售業營業額則達 2857-2949 億元，年減 4% 到 7%。