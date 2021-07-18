〈台股風向球〉旺季利多題材無虞 萬八關卡前輪動加快成基調

台股上周衝上 18034 點續創新高，見高後再度壓回，周漲 233.77 點，周線翻紅，接下來一周有台指期結算、美股財報進入密集發布期，以及台股法說和除權息陸續登場，法人認為，台廠可望持續釋展望利多，不過，指數處於高檔之際，個股和族群間的輪動快仍是本周股市基調，惟須留意美股若陷入劇烈震盪回檔，對台股造成的連帶影響。

上周五美股四大指數均墨，費半指數回跌超過 2%，而台積電、日月光和聯電 ADR 全面走跌，法人指出，美股若陷入整理，台股在創高後將處在個股間快速輪動格局，所幸，隨著美國重量級企業第二季財報將密集公布，基期偏低下，市場一般預期增長幅度較第一季擴大，有助推升投資信心。

未來一周重量美股財報有 19 日發布的 IBM，20 日發布的 Netflix，21 日則有聯合航空、可口可樂、德州儀器、嬌生、洛克希德馬丁、惠而浦，22 日的微軟、特斯拉、陶氏、AT&T，23 日的推特、美國航空、第一能源、聯合太平洋、西南航空、Intel 和美國通運等。

國內方面，隨著確診人數持續下滑有利內需逐步復甦，加上時序進入法說和第二季財報發布旺季，利多題材無虞。

不過，元大投顧提醒，從量價結構來看，台股指數再次創下歷史新高到 18034 點，但除了不斷出現大密度量，盤面也屢屢開高走低，儘管多頭氣勢仍強，做頭疑慮不得不防。

從籌碼面來看，外資上周在集中市場買多賣少，投信則持續加大賣超力道，不過，若從店頭市場來看，投信正積極轉向中小型股，已在店頭市場連 12 買，事實上，投信自 6 月 4 日起呈現 29 個交易日均買超，僅 6 月 30 日小幅賣超季底結帳，顯然正積極做多第三季。

過去一周，投信買超前 10 大標的有創惟、鴻海均超過 4000 張，漢磊 3000 張，友達近 3000 張，強茂、晶技均超過 1600 張，新唐逾 1200 張，榮剛和廣達均逾 1100 張，台光電近 1000 張，已提前布局電子旺季。

永豐投顧認為，美國 7 月完全重啟經濟，在基本面強勁、資金面充裕下，支撐美股多頭行情，惟經濟觸頂疑慮且通膨高居不下、Delta 病毒風險開始縈繞投資人心頭，可能對美股帶來波動。

另一方面，台股逢萬八關卡遭遇賣壓，稍有價量背離的現象，不過，資金適時向電子股擴散，指數處於月線之上，高檔震盪趨勢不變，永豐投顧認為本周指數不排除看到 18200 點。