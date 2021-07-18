〈觀察〉百貨業周慶前推罕見高回饋 解封買氣醞釀爆發

隨著疫情已進入微解封階段，台北 101 首度祭出線上頂級珠寶腕錶展，同時，新光三越、統一時代百貨也陸續推年中消費罕見高回饋活動，可觀察到，信義區百貨商圈正積極為三級解封後的消費商機做準備，隨著國內疫苗施打率持續提升，9 月起各大百貨周年慶將開跑，可預期，內需買氣正醞釀爆發。

台北 101 購物中心做為全台頂級精品殿堂，為因應疫情的影響，今年首度將頂級珠寶腕錶展採以線上發表；而此次的線上錶展也被 101 視為重要的線上導客機制，力拚先將高端主力消費客群留在 101 的線上平台消費。

百貨龍頭新光三越自 16 日至 28 日則是強打回饋規模超越週年慶的超級會員禮賓周，預計全台共送出 3 億元酬賓券，無論線上或線下皆可使用。

統一時代百貨結合集團資源，透過三大行動支付及不同通路串聯會員，16 日起推出為期 13 天的超給利回饋最高達 20%，是罕見年中的高回饋率。

而在疫情嚴峻期間，統一時代百貨台北店逆勢進行 2 樓大型改裝，持續導入新品牌，繼女鞋區全新開幕後，也一口氣導入日本 ADASTRIA 集團旗下 2 家生活雜貨名店 studio CLIP 和 niko and …，其中，studio CLIP 為全台首店。

統一時代百貨表示，此次改裝光是日系選物店的坪數占有超過 100 坪，改裝品牌占比近 40%，已提前做好準備迎接解封後帶來的全新商機和人潮。

此外，也有購物商場積極在這波疫情下逆勢發展數位化，環球購物中心 Global Mall「環球 Online」線上購物首度改版，新增 LIVE 直播購物互動專區，並新增綠色生活等共十大主題類別，全站提供有超過 1.3 萬件商品，搶進電商版圖。

旗下店點多社在百貨通路的連鎖家電通路商集雅社已表態，由於家電類產品仍屬剛性需求，儘管短期受疫情衝擊，但消費者的購買行為只是遞延，而非消失，預料解封後可出現反彈力道，今年仍有機會繳出比去年更亮眼的成績表現。

整體來看，即便處在疫情期間，百貨業者仍積極規劃年中和線上活動、線上購物改版甚至是櫃位大型調整，隨著百貨業聯袂出擊，暑期消費商機正在加溫中，若疫情持續趨緩，消費力道可望一路加大至第四季百貨傳統旺季。