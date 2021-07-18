〈觀察〉搶在地製造趨勢 PCB原物料廠大力擴建中國產能

PCB 廠健鼎 (3044-TW)、華通 (2313-TW) 今年在大陸都有新產能開出，上游原物料廠玻纖廠富喬 (1815-TW)、CCL 廠聯茂 (6213-TW)、台光電 (2383-TW) 等今年也將重啟中國新擴廠案，聯茂更進一步規劃再投資 23 億元於江西廠擴建三期，將再增 120 萬張產能，各廠積極擴產，都是為爭奪中國製造的商機。

汽車電子、5G 通訊與雲端儲存伺服器等需求持續提高，研究機構認為，到 2030 年，全球自駕車、聯網車、電動車等新車輛的相關市場規模將達到 8500 億美元。自駕車仰賴先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與車聯網等科技基礎，其中車內娛樂、AI 深度學習演算法與運算速度等更是關鍵，其中都需透過 HDI 製程，有利 CCL 廠等高階產品營運，業者瞄準中國客戶與中國基建需求，符合中國積極進行在地製造取代進口的政策方向。

美中對立且貿易戰延燒一波波，到今年 6 月還有新一波的波折，縱然中國大陸官方原提出「2025 中國製造」口號，在美方壓力下已不復見，但中國官方意識到，需自主掌握手機晶片、高階電子材料生產，因此積極推動高階電子材料中國在地化生產計畫，業者多認為，這樣的投資與在地生產趨勢相符，有助減少依賴外國廠商供應風險，也有利台廠布局。

玻纖一貫廠富喬，目前在台灣斗六及廣東東莞原來建置有 900 台織布織布機，原來配置上以台灣 540 台及東莞 360 台，今年來營運重點放在東莞織布廠的產能配置，該廠庫存已去化一空；在產能擴充上，富喬東莞廠區產能全產全銷，目前當地電子級玻纖織布機機台 360 台已擴充至 380 台生產，庫存仍銷售一空，未來因應當地市場需求，8 月計畫 410 台機台產能全開，公司目標後續謹慎評估產品組合持續優化，改善獲利，

其次，CCL 廠的投資以聯茂手筆最大，聯茂今年擴充江西二期廠，上半年已逐步開出，並生產前段高階材料，新產能每月新增 60 萬張，一、二期擴廠案完成後，董事會通過進行第三期 8000 萬美元投資計畫，總計江西廠投資金額達 1.6 億美元。聯茂江西第三期擴建案，每月增產 120 萬張，等於增加一倍產能，也是一、二期產能總合，完成後江西廠每月產能將達 240 萬張。

聯茂在江西的投資擴產，產能將因應 5G、電動汽車與物聯網等高頻材料需求為主，聯茂執行長蔡馨暳對擴產動作相當積極，近年耕耘網通基地台、伺服器、存儲等產品應用，也積極在中高階、高速低訊號流失的複合材料 CCL 爭取新進展，躋身一線 PCB 材料供應商，力拚高階基板出貨成長，並在全球市占拚超過日本的松電工。

台光電目前月產能 355 萬張，將持續擴充中國大陸湖北黃石廠產能，預計再增 30 萬張，昆山廠也再增 30 萬張，整體擴充完成後，集團月產能將達 415 萬張，新增的 60 萬張新產能，預計 2022 年上半年陸續開出。