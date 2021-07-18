〈觀察〉美擬降處方藥價 台廠兩方向尋出路

美國政府為打擊反競爭行為並促進市場競爭，簽署多項行政命令，其中在生醫領域擬降低處方藥價，對藥商來說是利空消息，為了不失守美國千億美元藥品大餅，台廠積極橫向策略合作，並搶進技術性高、競爭對手少的新藥領域。

美國拜登政府月初簽屬多項行政命令，為鼓勵市場競爭擬降低處方藥價，同時增加使用價格相對低的學名藥與生物相似藥。

美國為全球最大藥品市場，產值近 4000 億美元，占全球藥品市場逾 3 成，其次則為中國、占 11.9%；不過美國藥價也是全球最貴，1960 年至 2017 年間，每人每月藥物消費金額，從 90 美元增加到 1025 美元、每年藥價上漲幅度高達 5.5%。

為解決美國高藥價問題，從歐巴馬到現今的拜登政府，積極向各大藥廠、醫療保險業者討論，且美國非營利組織也多次表示，應讓聯邦醫療保險可直接與藥廠議價、鬆綁相關議價禁令。

業界人士指出，過去美國政府均有意影響藥價市場，但執行難度高，隨著近年美國政府強制執行政策，許多學名藥價格確實受影響，多以常見的藥品為主，如膠囊、錠劑等，若再大開行政機關與藥商的議價權，對生技廠衝擊非同小可。

儘管美國對藥價祭出降價措施，但台生技廠仍不放棄龐大市場，其中，益得 (6461-TW) 看準全球僅有 3 家藥廠可供應美國吸入劑型產品，競爭對手少，加上市場價格備受壓抑下，吸入劑藥品還能逆勢上漲，目前已開發治療急性氣喘疾病定量吸入劑型產品 SYN011，預計明年第 4 季完成試驗。

生達 (1720-TW) 與易威 (1799-TW) 則認為，美國政府此舉也有意降低對中國、印度藥品供應的依賴，而生達在台灣共有兩座廠房、易威則在美國紐澤西州設有藥廠，雙方結盟合作、產能上互補，可站穩美國市場。