宅經濟商機爆發 智冠旗下藍新今年營收可望續創高

國內疫情 5 月中旬升溫，全國升為三級警戒，帶動網購、電商平台需求大增，智冠 (5478-TW) 旗下金融科技子公司藍新集團受惠宅經濟商機，線上代收金流規模持續成長，6 月營收創單月新高，今年全年營收將續攻高、獲利也看增。

智冠旗下金融科技子公司藍新集團橫跨線上及線下支付發展布局，打造三大核心品牌服務，包括負責線上代收代付的「藍新金流」、實體商店多元收款的「ezAIO 簡單收」及電子錢包「ezPay 簡單付」。

受到疫情影響，實體商店營運模式轉變，加速數位轉型與服務連結，帶動線上金流及物流配送需求增加，而藍新集團除既有的三大核心業務外，近來持續推動金流、物流全方位整合。

藍新金流目前已啟動網路商店和所屬購物 APP 串接多元支付應用及商品物流配送，後續也將開放大宗寄倉的物流服務，搶攻網購大商機。

除線上代收代付外，「ezAIO 簡單收」2019 年起攜手全聯合作，在全聯旗下所有門市上線，消費者可在同一個機器使用不同的行動支付方案，藍新則可收取渠道費用。據悉，藍新今年目標為線下實體卡機佈局達 1 萬台，較去年的 1000 台大增。

藍新去年線上代收金流規模達 530 億元，全年順利轉盈、獲利約 2000 萬元，今年將致力拓展線下市場，線上及線下交易規模可望衝破千億元大關。

智冠受惠遊戲通路、廣告行銷動能強，加上 IP 分潤挹注，6 月營收達 7.11 億元，月增 3 成，寫近 15 個月新高；第二季營收 18.21 億元，季增 5%，年減 4%。