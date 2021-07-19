【袁志峰專欄】港股轉穩，短線上落市

今天推介 - 中海油 (883), 上日收市 $8.12

1) 股市前景

上周恒指反彈，主要受科技及醫藥股帶動，成交按周下跌，南向資金已停止大額沽售，但無明顯淨買入。中國二季度經濟增長率遜預期，早前降準應是預防經濟下滑的措施。由於欠缺南向資金流入及監管風險仍然存在，估計 8 月下旬中期業績公布前，大盤持續向好的條件並不充份，維持上落市的概率較大，短線交易可關注基本因素不差而股價階段性受壓的個股。

今天推介是中海油 (883) — 股價近日大幅回落，現價對應 2020 年度市盈率 12.1 倍，市賬率 0.70 倍，股息率 5.5 厘，估值吸引。公司去年淨產量按年增加 4.3%，計劃未來 3 年淨產量按年增長約 4%、8% 及 8%。今年首季度淨産量同比上升 4.7%。紐約期油每桶價格去年均價約 40 美元，今年上半年約 62 美元，目前約 72 美元。全球經濟復甦對石油需求有支持，估計中海油今年盈利有明顯增長。維持買入建議，目標價 9.0 元，止損價 8.7 元。

2) 上日中港股市況總結

上周五恒指低開 24 點，初段低位震盪，最多曾跌 118 點，其後受港交所 (388) 急漲帶動而倒升 222 點，午後跟隨 A 股回落，收報 28004 點，升 8 點。成交額按日增 2% 至 1537 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨買入約 6 億元，包括淨買入 7 億元小米 (1810) 及 6 億元港交所 (388) 股份，淨賣出 6 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 191 億元，6 月淨買入 50 億元。全周計，恒指升 2.4%。

藍籌股 15 升 39 跌 4 持平。小米 (1810) 及港交所 (388) 漲逾 4% 及 3%，為升幅最大藍籌。其次是藥明生物 (2269) 升逾 1%。申洲國際 (2313) 跌近 5%，為跌幅最大藍籌。其次是阿里健康 (241) 及恒安國際 (1044) 跌 3%。中生製藥 (1177)、石藥集團 (1093)、信義光能 (968) 及中石油 (857) 跌逾 2%。瑞聲科技 (2018)、中海油 (883)、安踏體育 (2020) 及金沙中國 (1928) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.6%，成份股 11 升 19 跌。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 及京東健康 (6618) 跌逾 2%，阿里 (9988)、騰訊 (70) 及美團 (3690) 變動不大。小米 (1810) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。其次是汽車之家 (2518) 升近 2%。眾安在線 (6060) 跌 5%，為跌幅最大成份股。聯想 (992) 及微盟 (2013) 跌逾 4%。平安好醫生 (1833) 及新東方在線 (1797) 跌近 4%。金山軟件 (3888) 跌近 3%。全周計，恒生科指升 2.5%。

板塊方面，煤炭、鋼鐵、中資券商及航空股上升。兗州煤業 (1171) 升逾 4%。鞍鋼 (347) 及馬鋼 (323) 升 3%。中金公司 (3908) 升逾 3%。東方航空 (670) 升逾 2%。醫藥、線上醫療、軟件、晶片、光伏、教育、石油及燃氣股下跌，跌幅局前。本地銀行、地產及公用股普遍跌近 1%。華虹半導體 (1347) 跌逾 3%。中國東方教育 (667) 跌逾 3%。福萊特玻璃 (9865) 及信義光能 (968) 跌 2%。昆侖能源 (135) 跌逾 4%。

上周五上証指數小幅低開，早盤窄幅震盪，午後輾轉回落至尾市，最多曾跌 0.8%，收報 3539.30 點，跌 0.7%。深証成指跌 1.3%，科創 50 指數跌 2.3%。滬深兩市總成交約 11800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 100 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 41 億元，7 月以來淨買入 14 億元，6 月淨買入 154 億元。全周計，上証指數升 0.4%，深証成指升 0.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

彭博引述消息人士報道，內地監管機構近日與多間投行會面，稱網信辦會審查有意上市的公司，以確保其遵守中國法律，但只有赴美國等其他國家掛牌的企業才有正式的審查，意味來港上市者毋須接受相關網絡安全審查。(信報)

中國銀保監會稱，民生銀行 (1988)、浦發銀行、交通銀行 (3328) 和進出口銀行四家銀行開出總計 2.98 億元人民幣的罰單，因這些銀行在影子銀行、交叉金融業務、風險管理等方面存在違法違規行為。(信報)

歐盟統計局公布，歐羅區 6 月消費物價調和指數 (HICP) 終值按月升 0.3%，按年則上升 1.9%，符合市場預期。期內，核心 HICP 終值按年升 0.9%，與市場預期相同。(信報)

4) 個股訊息

中國鋁業 (2600) 預期，今年上半年盈利約 30 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長約 83 倍；去年同期盈利 3571 萬元。今年上半年，在鋁價高位運行的市場環境下，該公司狠抓降本增效，通過全要素對標提升主營產品競爭力，主營產品毛利按年大幅增加。(信報)

上海實業 (363) 公布，預期截至 6 月底止中期股東應佔溢利按年增長約 95% 至 1.1 倍。該公司 2020 年度同期股東應佔盈利 8.03 億元，每股盈利 0.725 元。(信報)

丘鈦科技 (1478) 公布，預期今年上半年股東應佔綜合溢利按年增長約 40% 至 60%，去年同期綜合溢利 3.36 億元人民幣。(信報)



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