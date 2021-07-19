〈台股盤前〉台積電ADR連兩日重挫 台股今日恐續弱

台積電上周四法說會落幕後，由於財報低預期、展望無驚喜，當晚 ADR 即大跌超過 5%，隔日受美股四大指數同步走弱，終場再度下挫逾 1%，恐影響台股今 (19) 日持續走弱，維持高檔震盪格局。

市場消息方面，受惠半導體景氣熱絡，加上 IDM 擴大委外釋單，下游封測業接單強勁，日月光投控、力成、京元電、矽格、南茂均積極擴產，五大封測廠今年資本支出突破千億元大關、達 1030 億元，創新高，較去年大增逾 28%。

台股本周也迎來超級航運周，貨櫃三雄將在周一至周三分別舉行法說會、股東會，今日由陽明法說會打頭陣，接續為萬海、長榮股東會，也讓市場緊盯貨櫃三雄動向。

另外，中國 2020 年外貿出口百強企業名單出爐，鴻海旗下鴻富錦精密電子 (鄭州) 年出口額 316.4 億美元拿下第一，深圳富士康、鴻富錦精密電子 (成都) 則分別排名第四、第五，鴻海集團在該名單的前 10 名就占 3 家。

展望台股後市，法人認為，隨著時序進入下半年傳統電子旺季，電子股近期人氣逐漸回流，可望迎來落後補漲，不過，由於權值股籌碼較散亂，資金可能仍較偏好高波動、轉機型的中小型電子股。