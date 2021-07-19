企業戶關島行程詢問熱 雄獅：不排除加開9月趟次

關島 Air V&V 議題正持續延燒，雄獅 (2731-TW) 今 (19) 日指出，首波推出 4 梯次關島機加酒 5 天 4 夜商品，以及 22 日出發的產品皆已完銷，除了散客需求熱絡，8 月出發的 5 天商品已接獲 4 家企業洽詢，企業詢問總人數約 200 人左右，若 8 月需求旺盛，不排除 9 月還會加開趟次，有助持續增添第三季的營收動能。

雄獅品牌策略總經理游國珍表示，22 天關島 LONG STAY 因需求旺盛，緊急申請加大機型為 A330-300，305 席可售機位售罄，是疫情以來桃機載客數最多的航班，旅客以「30 歲以下」和「41 至 60 歲」兩族群為最大宗，各占 44%。

而雄獅第三波主打 7/27、8/2 和 8/8 的 7 天機加酒商品，收訂率已超過 85%，預估近幾日將會完銷。

游國珍進一步指出，觀察到 8 月散客市場需求度下降，反而企業戶詢問度增，因此，第四波關島產品以最短天數 5 天 4 夜機加酒包裝，有 4 家企業洽詢，企業詢問總人數約 200 人左右，若 8 月需求旺盛，不排除 9 月將再加開趟次。

另外，雄獅統計旅客疫苗偏好，前 4 趟次 5 天商品中，有 40% 旅客選擇輝瑞疫苗，其次為嬌生疫苗 34% 和莫德納疫苗 25%，另有 1% 旅客不施打疫苗；至於 22 天商品有高達 96% 旅客選擇輝瑞疫苗，1% 旅客選擇莫德納疫苗，3% 旅客不施打疫苗，嬌生疫苗則沒有旅客選擇。