新唐搭中國自主化列車 外資目標價上看155元

外資今 (19) 日出具 MCU 產業報告，內容指出，中國晶片自主化趨勢，將加速國產化 MCU 規模迅速擴張，有助中國大廠兆易創新 (603986-CN)、台廠新唐 (4919-TW) 等業務發展，外資看好，新唐明年每股純益可達 7 元，目標價為 155 元。

外資表示，中國自主化趨勢加速當地 MCU 市場規模擴大，潛在市場從 2020 年的 3 億美元，倍增至 2025 年的 20 億美元，年複合成長率高達 44%，當地業者在全球市占率也將從 2020 年的 2-3%，成長至 10%。

外資認為，2020-2021 年是中國 MCU 國產化加速的轉捩點，2025 年中國 MCU 國產比重將由目前的 6%，提升至 23%，儘管在汽車領域會相對受限，但在非車用領域可望有所斬獲，至於全球 MCU 大廠 STM、NXP、Renesas、Infineon、TI 等，恐流失部分市占。

外資看好，新唐併購 Panasonic 半導體後，工控、車用比重將從 25-30%，提升至 40% 以上，有助優化整體產品結構，同時也獲得感測器、類比相關晶片技術，足以與國際大廠競爭。

外資預計，新唐在 MCU、MOSFET、感測器與 BMC 業務成長帶動下，2020-2023 年營收的年複合成長率將達 40%，2022 年的 EPS 則可再年增 40-45%，今、明、後年 EPS 約 4.6 元、7.2 元與 8.6 元。