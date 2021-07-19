蔡明彰觀點：鋼鐵利多三連發 第三季營運超預期

今天報告的主題是「鋼鐵利多三連發 第三季營運超預期」。

萬寶投顧蔡明彰強調，美股現階段有兩大利空，Delta 病毒致使美國新冠疫情捲土重來，6 月 23 日新增確診 1.1 萬例、7 月 16 日 7.4 萬例，上升 5 倍。再者美國通膨太高，民眾不敢消費，密西根大學消費者信心指數意外下滑，創 5 個月低點，於是上週美股終止連三紅，週線翻黑。

台股與美股連動最高是電子權值股，台積電 (2330-TW) 法說不如預期，旺季的第三季財測毛利率維持第二季的 50％，到了第四季可能碰上聯準會縮減 QE，台積電及 ADR 目前都失守季線，雖不至於再大跌，但整理時間再延長。

面對台股史上最強的資金行情，選股務必接地氣。第三季是電子的傳統旺季，但台積電法說失靈，新台幣強力升值的匯損黑天鵝，電子旺季的節奏被打亂，資金將轉進別的股票，尋求更好績效，不會死守電子股的四行倉庫。

週一台積電續弱，開始壓抑聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 等其他電子權值股。

資金氾濫下，今年銀行、保險、證券熱絡，加上股票、債券的操作，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 上半年財報獲利驚人，EPS 分別突破 6 元及 8 元，國泰金上半年淨利逾 900 億元，電子股只有台積電超過這個賺錢能力，第三季仍有大筆股息入帳，金控雙雄 7 月下旬除息行情可以期待，市場估今年國泰金 EPS 11 元，富邦金 14 元，本益比 5 倍及 6 倍。

萬寶投顧蔡明彰強調，今年傳產兩大印鈔機是航運、鋼鐵，不少個股獲利刷新歷史紀錄，EPS 成長性超越電子股，雖股價漲幅很大，但只要修正 20％～30％，就立刻吸引買盤。

本週鋼鐵股利多三連發。大陸鋼鐵碳達峰實施方案將定案，由於鋼鐵佔大陸碳排放 15％，為碳排放最大製造業，下半年減產，7 月減至每天 300 萬噸以下，鋼企半年報 20 餘家盈餘翻倍，4 家暴增 10 倍，其中八一鋼鐵今年來漲 102％，重慶鋼鐵漲 82％。

在 6 月淡季，中國鋼價已築底上漲，最具指標的螺紋鋼期貨在 5 月官方打壓黑色系下跌 25％，但 6 月低點來反彈 26％。

為何鋼廠盤價已不漲價，寶鋼 7 月及 8 月連續兩個月盤價持平，卻傳出鋼企第三季獲利進一步成長呢？

主因寶鋼雖盤價持平，配合官方政策，實際上取消每噸 300 元人民幣的優惠，限產在黨慶後塵埃落地，供給減少，但第三季旺季需求放大，基礎建設趕工，獲利自然成長，還有成本支撐的因素。

鐵礦石 5 月高點後跌 27％，6 月低點來反彈 22％。高盛持續看好鐵礦石後市，強勁需求持續到 2022 年，比市場認為 2021 下半年就反轉下跌大不同，主因鋼鐵是全球綠色基礎建設的重要原料，鐵礦石高檔不退，將強力支撐鋼材價位。

原物料遇上黑天鵝漲勢一發不可收拾，今年 3 月下旬長賜輪在蘇伊士運河擱淺，致使全球貨櫃輪運價暴漲，貨櫃三雄股價漲不停，長榮 (2603-TW) 從 40 元飆至 233 元，狂漲近 5 倍。

大陸不鏽鋼產量佔全球 6 成，上週不鏽鋼期貨創每噸 19,175 元人民幣的歷史新高，不鏽鋼原料鎳價持續上漲，紅土鎳生產大國印尼禁止出口，後來雖放寬出口規則，但近來印尼新冠疫情惡化，每天新增確診及死亡人數雙雙破紀錄，鎳礦供給大受衝擊。

此外，南非前總統判刑入獄引發全國大暴動，南非最大港口德夲作業停擺，產量佔全球 40％的鉻鐵無法出口。鉻鐵也是不鏽鋼關鍵生產原料，原料短缺的黑天鵝導致不鏽鋼廠第三季營運遠優於預期。

週一台股逆勢上漲最強族群正是不鏽鋼，最上游不鏽鋼廠唐榮 (2035-TW) 開盤立刻漲停，第一大及第二大不鏽鋼管製造商允強 (2034-TW)、彰源 (2030-TW) 跟進漲停，允強 8 成營收來自歐美，彰源今年台灣及大陸需求旺，兩家公司今年 EPS 都有挑戰 3 元實力。

於是與不鏽鋼相關的小鋼炮集體漲停，包括新鋼 (2032-TW)、運錩 (2069-TW)、建錩 (5014-TW)、燁興 (2007-TW) 等，燁興及新鋼股價領先創新高，台灣兩大不鏽鋼線材盤元廠是燁興及華新 (1605-TW)。

燁興近 10 年幾乎年年虧損，但淨值仍有 14 元，第一季毛利率由負轉正 7.8％，單季 EPS 由虧轉盈，上半年營收年增 23％，第二季仍可獲利。燁興轉機最大受惠者燁輝 (2023-TW)，因持股高達 57％，週二將結束處置。

鋼鐵第三個利多是本週美國參眾兩院可能初步表決基礎建設法案，新增 5,970 億美元預算，直接拉動鋼鐵景氣。

美元下跌及美國基建，熱軋鋼捲一年前每噸 500 美元，漲至今年 1,800 美元，鋼鐵業利潤極佳，汽車製造商及再生能源開發商對鋼鐵需求強，鋼鐵這波週期可以持續好幾年，即便 2022 年熱軋鋼捲價格回跌到 1,000 美元，鋼鐵仍可獲利。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是鋼鐵股多頭週期延長，本益比必須上調。

鍍鋅烤漆鋼鐵燁輝 (2023-TW)、盛餘 (2029-TW) 及美國最大不鏽鋼通路的大成鋼 (2027-TW)、美國最大螺絲扣件通路商大國鋼 (8415-TW)，不僅今年、2022 年 EPS 將進一步成長，合理本益比要上修，目前估值遭低估。

燁輝今年 EPS 上修至 2.5 元，明年上看 3 元。盛餘今年估 3.6 元，明年 4 元以上。大成鋼是台灣最國際化的不鏽鋼廠，EPS 最有爆發力，今年估 4.2 元，明年 5 元起跳。大國鋼今年估 2.6 元，明年 3 元以上。

這 4 檔以 EPS 計算本益比在 14 倍到 15 倍，但以明年持續成長的 EPS 計算，本益比降至 12 倍，明年本益比較今年下降，表示股價長線有上檔空間。

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