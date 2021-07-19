〈台幣〉外資大逃殺 連二貶收28.052元

外資今 (19) 日再度上演資金大逃殺，狂砍台股 424 億元，並在匯市偏向匯出，但出口商進場支撐匯價，新台幣兌美元終場貶值 4.7 分，收在 28.052 元，連 2 貶，為一周以來的低點，台北外匯市場成交值 13.95 億美元。

台積電、聯發科、聯電等電子權值股壓盤，指數一度大跌近 200 點，回測月線支撐，終場跌幅收斂，下跌 106 點，收在 17789 點，外資大舉提款 424 億元，累計近 2 個交易日已賣超 650 億元。

新台幣兌美元以 28.02 元開出後，一路走貶，最低來到 28.079 元，貶值 7.4 分，雖然外資匯出力道猛烈，但出口商眼見站穩 28 元，也陸續進場拋匯，終場台幣貶勢略為收斂，以 28.052 元作收，貶 4.7 分，台北外匯市場成交值 13.95 億美元。

Delta 變種病毒威脅再起，加上美國 6 月零售銷售繳出佳績，強化投資人信心，帶動美元進一步走升，美元指數上漲 0.23%，回到 92.7 附近，英鎊、澳幣、歐元下挫。

觀察亞幣今日表現，根據央行統計，韓元重貶 0.72% 最為弱勢，新加坡幣貶 0.33%，人民幣貶 0.24%、新台幣貶 0.17%，日圓具有避險功能則升值 0.28%。