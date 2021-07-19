台股跌破17800點 外資提款424億元 三大法人聯手賣超452.86億元
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電子權值股今 (19) 日表現疲弱，台積電、聯發科、聯電等壓盤，指數一度大跌近 200 點，回測月線支撐，但鋼鐵、電纜、航運等族群相對有撐，帶動大盤跌幅收斂，終場下跌 106 點，收在 17789 點，外資重手大砍 424 億元，三大法人聯手賣超 452.86 億元。
台股成交值萎縮至 4674 億元。觀察籌碼動向，外資繼上周五大賣 225 億元後，今天再大舉提款 424.11 億元 ；投信賣超 13.6 億元；自營商也賣超 15.2 億元。三大法人合計賣超 452.86 億元。
權王台積電法說會後連跌 2 天，今日下挫逾 1%，最低探至 578 元，終場收 582 元，市值面臨 15 兆元關卡保衛戰，晶圓代工廠聯電、世界下挫 2-3%，相關供應鏈如家登、帆宣、辛耘、京鼎、精測等，同樣賣壓沉重。主要權值股均走跌，聯發科重挫約 4%，鴻海、台達電下跌 2-3%，台塑、南亞也跌逾 1%。
鋼鐵族群也受到買盤青睞，由於鎳價飆漲，帶動中國不鏽鋼價格走揚，台廠第三季營運可期，彰源、運錩、新鋼今天全數亮燈漲停，其他鋼鐵股如燁興、美亞、聚亨、千興允強等，也都衝上漲停板，中鋼翻紅小漲 0.7%。
航運股持續吸引資金進駐，陽明早盤一度漲逾 4%，但尾盤遭調節，收平盤價 188 元，長榮處置交易即將解禁，股價仍有 4% 以上的漲幅，萬海也在平盤附近整理，萬海、長榮股東會將分別在 20 日及 21 日召開。
太陽能系統商、模組廠第二季紛亂影響下游拉貨，在政府出現協調下，雙方歧見逐漸化解，漲價爭議總算告一段落，帶動太陽能族群回神，股價表現抗跌，包括達能、國碩均亮燈漲停，太極、元晶、聯合再生、聯合再生等多檔個股也大漲逾半根停板。