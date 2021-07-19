精誠佈局東南亞 獲柬埔寨首家金融科技特許經營資格

精誠集團 (6214-TW) 進軍國際再下一城，由精誠資訊、博暉科技，以及金邊衍生品交易所 (PPDE) 合資設立的金邊金融科技投資公司 (PPFI)，15 日與柬埔寨政府證監會 (SERC) 舉辦合作備忘錄簽約儀式，雙方預計 1 個月內簽約，PPFI 第四季起將為柬國基金、信託等公司，提供基金系統營運委外服務，為柬國首家取得特許經營牌照的金融科技服務公司。

柬埔寨自 2018 年正式開放當地基金信託牌照申請，預計今年底將有超過 30 家基金、信託公司取得經營牌照，屬於高速成長市場。

PPFI 在取得特許經營牌照後，將成為柬國第一家提供基金信託市場 IT 委外營運服務的金融科技公司，可提供包括基金事務、基金淨值，及基金信託等系統服務。

精誠金融服務事業體總經理范植德表示，精誠集團在台擁有多項市占率第一的金融商品，由精誠、博暉提供的專業系統，結合 PPDE 在柬埔寨深耕的在地實力，三強聯手獲柬國 SERC 的認可，未來三方將全力把台灣金融市場成功經驗複製到柬國，導入更多創新金融科技，加速柬國金融市場發展。

金邊衍生品交易所執行長楊震表示，PPDE 是由台灣山聚企業主要股東投資，山聚企業設立至今近 50 年，近年著眼東南亞金融市場發展潛力，響應政府南向政策，先後在柬埔寨取得衍生品交易所、衍生品經紀商、基金等三項牌照，並回台設立利興資訊公司，提供台灣期貨業者資訊服務。

