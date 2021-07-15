蘋果刷新高買不下手？分析師建議買台積電ADR

週三 (14 日) 蘋果股價太高下不了手？華爾街分析師建議買入相對便宜的蘋果供應商股票，包括台積電 ADR、英特爾。

週三外媒報導指出，蘋果送出了 iPhone 訂單大餅，要求供應鏈擴大產量，計劃今年生產多達 9000 萬部下一代 iPhone，這比去年 iPhone 出貨量還高 20%。

蘋果週三盤中登上新高每股 149.45 美元，但蘋果供應鏈股價卻表現相對不佳。英特爾 (INTC-US)、美光 (MU-US)、高通 (QCOM-US)、Cirrus Logic (CRUS-US)、康寧 (GLW-US) 等企業近日都從 52 週高點下跌 10% 以上。

Chantico Global 創始人兼執行長、Lido Advisors 首席市場策略師 Gina Sanchez 表示：「這些供應商真得很難跟得上向蘋果供貨的物流… 目前股價受打擊最嚴重的是英特爾。」

英特爾今年三月宣布斥資 200 億美元在亞利桑那州建造 2 座新晶片工廠，目前英特爾預估本益比 12 倍，而同業的平均預估本益比為 2 3 倍，Gina Sanchez 認為，現在英特爾是一檔便宜的股票，值得入手。

然而，股市分析網站 TradingAnalysis.com 創辦人戈登 (Todd Gordon) 和 Gina Sanchez 看法不盡相同，他認為，蘋果供應鏈股價下滑之際，他會考慮買入台積電 ADR。

蘋果有意轉用自家晶片，正在進行去英特爾化。(圖片：蘋果)

戈登提到，蘋果正打算從 Intel 晶片轉型到自家晶片，在重新設計的過程中，英特爾日子也只會越來越難過，相較之下，戈登看好台積電 ADR 後市。

蘋果新一代 M2 晶片將由台積電擔任主要製造商，採用 5 奈米加強版 (N5P) 製程，全世界只有台積電辦到 5 奈米良率佳又能量產。

比較蘋果和台積電 ADR 股價表現，戈登稱：「從疫情爆發兩家公司觸及股價低點開始，台積電 ADR 上漲 183%，而蘋果僅上漲 140%。若台積電能突破 125 美元關卡，我會考慮買入台積電 ADR。」

截稿前，週三美股盤中時段，台北時間週四凌晨 12 時 15 分許，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.74%，暫報每股 124.82 美元，距離歷史高點 142.20 仍有一段距離。

蘋果 (AAPL-US) 早盤大漲逾 2%，一度來到盤中歷史高點 149.45，目前漲幅收斂，暫報每股 148.79 美元。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.59%，暫報每股 56.54 美元。