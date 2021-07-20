〈紐約匯市〉避險買盤湧入 美元突破3個月高點 日圓瑞郎齊升

Delta 變種病毒株導致世界多處疫情反彈，金融市場規避風險情緒濃厚，美元對主要貨幣周一 (19 日) 攀升到三個月高點，日圓、瑞士法郎均攀升，美國公債上漲，10 年期殖利率反向降到 1.2% 以下，觸及五個月低點。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.2% 至 92.868。DXY 上周周線漲 0.6%，是一個月以來最大單周漲幅。

日圓兌美元升抵一個半月高點，上揚 0.6% 至 109.44 日圓。瑞郎兌美元升值 0.2% 至 0.9180 瑞郎。

風險貨幣普遍下跌，加幣兌美元貶 1.1% 至 1.2763 加幣，澳幣兌美元貶 1% 至 0.7325 美元，紐元兌美元貶 1.1% 至 0.6923 美元。

Delta 變種病毒已成全球最主要病毒株，美國未接種疫苗民眾的死亡率激增，這層不確定性使市場削減對聯準會 (Fed) 升息預期。

聯邦資金利率期貨市場顯示，押注 2022 年 12 月之前升息的機率周一下降到 58%，從 7 月 13 日消費者物價指數 (CPI) 公布當天的 90% 大幅下滑。押注 2023 年 1 月升息的機率也從當天的 100% 陡降到 70%。

DailyFX.com 資深分析師 Christopher Vecchio 說：「投資人築起憂慮之牆。股市跌、殖利率降，日圓和美元攀升，一切都顯示市場明顯正在規避風險。」

英鎊貶值 0.9% 至 1.3657 美元，盤中一度觸及三個月低點。英國周一解封，但衛生部長 Sajid Javid 周末宣布確診，已經隔離，使英國首相強生和財政部長 Rishi Sunak 也須隔離。

歐元兌美元微貶 0.1% 至 1.1794 美元，從稍早的 1.1764 美元略為反彈，本周四的歐洲央行 (ECB) 決策會議將是市場焦點。

比特幣在 3 萬美元附近找到支撐點，紐約尾盤報 30,618 美元，下跌 3.6%。

截至周二 (20 日) 台灣時間約 6:00 價格：