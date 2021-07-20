疫情干擾 美元強升 人民幣中間價貶 155 基點

美股重挫，資金流往美元資產避險，美元指數一度升破 93 整數關卡，創三個月高點，導致周二 (20 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 155 基點，報 1 美元兌 6.4855 人民幣。

新冠變種病毒在歐美地區擴散，導致投資人擔心將再度威脅全球經濟復甦的前景。研究顯示，疫苗對 Delta 變種病毒有效，只是效果不如對未變種病毒的影響。

DailyFX.com 的分析師 Christopher Vecchio 表示，市場擔憂的情緒正在增溫，股市走低、債券殖利率下滑、日元和美元走升，凝聚成市場上的一股強大的避險動力。

美國官員表示，Delta 變種病毒現在是造成全球感染的主要病毒株，全美各地病、亡人數激增，死亡病例幾乎全部是未接種疫苗的人。

由於與變種病毒相關的全球不確定性，美國利率市場降低對 Fed 在 2022 年和 2023 年緊縮政策的預期。Vecchio 認為，利率市場似乎認為 Fed 不會很快採取任何行動，特別是在 Delta 變種病毒擔憂增溫的情況下。

今日早盤 A 股開盤三大指數漲跌互見，似乎對美股的下挫反應不大，而離岸人民幣也呈現止貶回穩，大致維持在 1 美元兌 6.49 人民幣附近震盪。截至上午 09:51 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4866 人民幣，升值 61 基點，幅度 0.09%。

資料來源: 新浪財經。離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4836 人民幣，升值 69 基點，幅度 0.1%。