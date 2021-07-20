〈財報〉雲端需求助攻！IBM Q2營收增幅3年來最強 盤後勁揚逾3%

IBM (IBM-US) 周一 (19 日) 發布 2021 會計年度第一季財報，表現大幅優於市場預期，公司表示，客戶雲端採用率正在帶動營收成長，使第二季營收創下 3 年來最大增幅，盤後股價勁揚逾 3%。

IBM 執行長 Arvind Krishna 於電話會議中表示，整體消費環境正持續改善，隨著全球許多地區的經濟重啟，許多市場和產業正回歸正軌，北美和一些產業都出現回溫跡象。

展望全年，IBM 預估，以 7 月中旬匯率來看，2021 年全年營收仍將實現成長，調整後自由現金流將維持在 110 億至 120 億美元的區間，未包括分拆事業的 30 億美元費用。

IBM 財務長 James Kavanaugh 說，現有客戶需求仍然強勁，但正如公司預期，新客戶的銷售周期正在拉長，因為這些客戶正等待有關分拆事業的進展。IBM 預計今年年底將分拆全球技術服務業務中的基礎設施託管服務部門，並以 Kyndryl 的名稱亮相。

Q2 (6 月 30 日止) 財報關鍵數字 (non-GAAP)

營收：187.5 億美元 vs. 182.9 億美元 (Refinitiv 調查分析師預測)

調整後 EPS：2.33 美元 vs. 2.29 美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

毛利 48%

調整後自由現金流 (FCF)：16 億美元

營收細項細分 (貨幣調整前)

雲端、認知軟體： 60.9 億美元，年增 6.1%

全球企業服務：43 億美元，年增 11.6%

全球科技服務：63 億美元，年增 0.4%

系統軟體：17 億美元，年減 7.3%

全球融資：2.42 億美元，年減 8.6%

執行長 Krishna 表示：「第二季混合雲端平台客戶採用率提升，使全球服務與軟體業務成長強勁，推動整體營收增長。同時 IBM 繼續幫助客戶核心業務工作導入 AI 相關技術，我們對目前發展感到滿意，且仍有望實現全年營收增長，實現現金流的目標。」

IBM 第二季營收 187.5 億美元較去年同期成長 3%，為 3 年來最大增幅，且已連續兩季實現正成長。

IBM 單季營收年增率變化 (圖: Bloomberg)

據統計，第二季雲端計算服務營收共達 70 億美元，較去年同期成長 13%，雲端、認知軟體營收表現優於 FactSet 調查分析師平均預期的 59.3 億美元。此外，企業、科技服務也都優於 FactSet 調查分析師的平均預期，系統軟體則符合預期。 Red Hat 營收成長 20%，按匯率調整後成長 17%。

另一方面，IBM 正持續進行策略投資，本季收購費用 17.5 億美元，是自 2019 年第三季完成 340 億美元收購紅帽以來單季最多的紀錄。

IBM 表示，目前正在收購流程挖掘 (Process Mining) 的 myInvenio，軟體管理公司 Turbonomic 和 Salesforce 的顧問公司 Waeg。另外，IBM 還宣布研發 2 奈米晶片技術，以及用於建立模型的新 AI 演算法。

IBM 財務長 James Kavanaugh 表示，今年上半年 IBM 增加調整後自由現金流，投資於戰略收購，以加強混合雲和 AI 技術，繼續去槓桿化，並提高現金股利發放。IBM 上半年已償還近 65 億美元的債務，自 2019 年 7 月收購紅帽以來債務已經減少 179 億美元。