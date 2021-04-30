IBM將收購軟體商Turbonomic 估值高達20億美元

據報導，美國科技大廠 IBM(IBM-US) 計畫收購軟體供應商 Turbonomic 以完善該公司的 AIOps 產品，這也是 IBM 佈局混合雲的又一大舉措。知情人士表示，收購價格介於 15 億至 20 億美元。

Turbonomic 的軟體能幫助企業客戶，來評估商業應用軟體的效益。Turbonomic 與 IBM 一直有夥伴合作關係。IBM 認為，將 Turbonomic 的軟體業務合併入集團的人工智慧 (AI) 服務內，將增強其 AIOps 業務，有助推動 IBM 整體業務成長。

Turbonomic 執行長 Ben Nye 在一份聲明中表示：「企業正在尋找 AI 驅動的軟體，以幫助他們應對跨雲端應用的規模和複雜性挑戰。 」

IBM 雲端和數據平台高級副總裁 Rob Thomas 表示，IBM 繼續致力於混合雲和 AI。他指出，收購 Turbonomic 是公司推進相關戰略中最具影響力的投資，確保客戶得以找到最創新的方式來推動公司數位化轉型。

據企業雲端運算廠商 Nutanix 的混合雲調查報告 (Nutanix Hybrid Cloud Survey) 顯示，將近 95% 的受訪認為，混合雲部署將有助於企業在多雲端環境當中的 IT 架構和運作，並解決目前許多企業人員短缺和孤島式管理等的問題。

IBM 執行長 Arvind Krishna 在先前表示，疫情暴露出了不少企業的不足，促使企業採取 AI 與基於混合雲的 IT 架構，以建構企業內部彈性，同時為 5G 與邊緣運算等新興技術做準備。Krishna 也表示，在下一個階段戰略，IBM 將透過混合雲、多雲技術等，搶進新興技術的市場。