Delta病毒重燃疫情血洗美股 莫德納、BNT ADR逆勢勁揚

由於新冠變種病毒 Delta 病例數飆升，投資人憂心經濟復甦受阻，美股迎來血色星期一，然而莫德納 (MRNA-US)、BioNTech ADR(BNTX-US) 卻無畏逆境扶搖直上，分別勁揚 9.48% 與 4.83%，莫德納股價甚至創新高。

不過與 BioNTech(BNT) 合作研發新冠疫苗的輝瑞 (PFE-US) 周一股價小跌 0.5% 至每股 40.15 美元。標普 500 指數下跌 1.8%，道瓊工業指數下跌 2.4%。

莫德納與 BioNTech 的新冠疫苗採 MRNA 技術，已被認可是目前對抗新冠病毒最有效的疫苗，兩家公司商定供應逾 10 億劑疫苗，時間將持續至明年甚至更久。

雖然莫德納在減少 Delta 變種病毒傳染效果有限，但醫學專家指出，輝瑞與莫德納疫苗在預防因 Delta 病毒株住院與死亡的有效率達 96%。

此外，追加第三劑疫苗與全年財測提高的可能性，讓投資人對該公司的表現備感期待。此外莫德納研發的流感疫苗預計在年底前進入第一階段測試的消息也受到投資人青睞。莫德納股價在過去一年內上漲 275%。

此外，生產單劑新冠疫苗的嬌生 (JNJ-US) 當日股價小跌 0.73% 至每股 166.88 美元，主因是爽身粉致癌案遭最高法院駁回上訴，該公司正計畫將相關訴訟產生的賠償責任轉移到新成立的公司並聲請破產保護，進一步降低應承擔賠償。

Delta 變種病毒傳染力是原本新冠病毒的兩倍，今年 4、5 月時，該變種病毒在印度肆虐，奪走數千條人命，而就在許多國家經濟重啟之際，該病毒也蔓延到其他國家。

據路透報導，受 Delta 變種病毒的影響，本周美國新增病例較上周增加 70%，平均每天新增 3 萬例，每周平均死亡人數增加 26% 至 250 人，其中大部分是尚未接種疫苗的患者。