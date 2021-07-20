羅賓漢IPO在即 估值約350億美元

根據最新文件，線上交易平台羅賓漢即將在美國首次公開發行 (IPO) 的，目標估值最高達到 350 億美元，略低於華爾街分析師預測區間的高標。

美國證券交易委員會（SEC）周一（19 日）公布的一份修訂後的文件顯示，羅賓漢（Robinhood）預計發行 5,500 萬股股票，發行價介於 38 至 42 美元，最多可集資 23 億美元，估值最高可達 350 億美元。

羅賓漢最近一次在私人市場募資的估值是 117 億美元，而彭博分析師 3 月預估羅賓漢估值區間落在 130 億美元到 400 億美元。

隨著羅賓漢設定發行價區間後，該公司將繼續 IPO 的宣傳，包括預定周六舉辦的現場直播活動，向大眾公開上市前的說明，改變其他公司 IPO 宣傳通常只保留給機構投資人的傳統。

據知情人士透露，羅賓漢可能選在 7 月 29 日於那斯達克掛牌交易，羅賓漢發言人對此拒絕置評。

羅賓漢可望寫下今年美國交易所第五大 IPO 紀錄。彭博統計的數據顯示，今年迄今已有 648 家公司 IPO，總計募集約 2,180 資金，創下歷史新高。

以羅賓漢 IPO 中間價計算，共同創辦人執行長 Vlad Tenev 與創意長 Baiju Bhatt 將分別擁有公司價值約 25 億與 28 億美元的股權。據文件顯示，Tenev 與 Bhatt 分別擁有該公司 26% 與 39% 的投票權。

文件也顯示，Salesforce 旗下的投資機構 Salesforce Ventures 表示有興趣以 IPO 價格購買至多 1.5 億美元的股票。羅賓漢曾表示，將替其平台用戶保留 20% 至 35% 的 A 類股票。

然而羅賓漢日益受歡迎，也引起政府官員與監管機構的注意。該公司上月才因為錯誤訊息誤導投資人與交易系統問題，遭到美國金融業監管局（FINRA）罰款 7,000 萬美元，創下當局有史以來開出最高的罰金。

羅賓漢此次 IPO 的大股東包括創投公司 DST Global、Index Ventures、New Enterprise Associates、Ribbit Capital，每家公司在羅賓漢 IPO 前都擁有超過 5% 的股份。

羅賓漢此次 IPO 承銷商為高盛與摩根大通，上市股票代號預計為 HOOD。