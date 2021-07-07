歐盟追加採購近4000萬劑嬌生疫苗

《路透社》報導，歐盟執委會發言人 6 日 (週二) 表示，歐盟成員國已經向美國嬌生公司 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 追加訂購約 4000 萬劑的新冠疫苗。

嬌生公司的新冠疫苗只需施打一劑就可獲得完整防護力，這回歐盟成員國決定追加採購，可解釋為對該款疫苗的信賴。只不過下訂數量遠低於合約中所標明的上限，可見歐盟在態度上還是相當謹慎。

歐盟最早向嬌生公司訂購 2 億劑的新冠疫苗，當時的合約也規定、歐盟有權於事後追加採購 2 億劑的疫苗。

依照歐盟委執會發言人的說法，部分成員國決定在頭一次的追加採購當中購買 3670 萬劑的新冠疫苗，但沒有清楚交代是哪些國家、以及疫苗的交貨日期。

首度追加採購期限原本只到 2021 年 3 月底止，但後來在談判中延長。雖然合約明訂首度追加訂購的上限為 1 億劑，但是實際的下訂量只有 1/3 左右。

此外，該名發言人也提到，關於 6 月底到期的第二次追加採購權利，歐盟正於嬌生公司進行協商，希望能向後展延。

嬌生也確認收到來自歐盟的約 4000 萬劑追加訂單，也就今後的疫苗供應進行協商，但沒有提到疫苗交期。

歐盟執委會的發言人沒有明確說明這回追加採購的疫苗，是下訂的成員國自行使用，還是要捐贈給貧困國家。以往歐盟所追加採購的嬌生疫苗，大多是送往國外。

嬌生公司原本預定在 2021 年 Q2 要向歐盟送交 5500 萬劑的疫苗，但是實際上的數量有相當大的落差。根據歐盟出示的數據，由於生產問題，嬌生公司在截至 6 月底止，出貨給歐盟的疫苗只有 1500 萬劑左右。